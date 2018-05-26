Parana - Atletico Paranaense maçı istatistikleri

Brezilya Serie A maçında Parana ile Atletico Paranaense, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Parana 2 puanla 20. sırada, Atletico Paranaense 5 puanla 17. sırada bulunuyor. Parana, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Atletico Paranaense, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 259 kodlu maçı oynayanlar; Parana galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Atletico Paranaense galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Parana son hafta oynanan Atletico Paranaense maçında 0-0 berabere kaldı.

Atletico Paranaense ise Parana maçında 0-0 berabere kaldı.

Parana, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 6 gol yedi.

Atletico Paranaense, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Paranaense 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.