Parana - Bahia maçı heyecanı

Parana ve Bahia, 08 Haziran 2018 Cuma günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. Parana 6 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Bahia 8 puanda ve 18. sırada. Ev sahibi Parana, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Bahia, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 526 kodlu maçı oynayanlar; Parana galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Bahia galibiyet oranı 0.00.

Parana önceki hafta Bahia mücadelesinde 2-0 kazandı.

Bahia ise Parana maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Parana, 3 gol attı ve 7 gol yedi.

Bahia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Bahia, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.