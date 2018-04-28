Parana - Sport Recife maçı istatistikleri

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Parana, 29 Nisan 2018 Pazar günü Sport Recife takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Parana son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sport Recife, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 641 kodlu maçı oynayanlar; Parana galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Sport Recife galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Parana son haftadaki Sport Recife müsabasında 1-0 kazandı.

Sport Recife, Parana karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Parana, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 4 gol yedi.

Sport Recife, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sport Recife, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.