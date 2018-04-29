Parana - Sport Recife maçı istatistikleri

Brezilya Serie A maçında Parana ile Sport Recife, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Parana, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sport Recife son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 641 kodlu maçı oynayanlar; Parana galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Sport Recife galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Parana son haftadaki Sport Recife müsabasında 1-0 kazandı.

Sport Recife ise Parana maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Parana, 0 gol attı ve 4 gol yedi.

Sport Recife, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sport Recife, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.