Kıbrıs Barış Harekâtı ve terörle mücadelede gösterdikleri kahramanlıklardan dolayı sancağında 2 altın madalya bulunan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarına da katılan Kayseri 1. Komando Tugayı’nın seçme paraşütçüleri, şehit silah arkadaşları için ‘saygı atlayışı’ yaptı.

Seçkin subay, astsubay ve erlerden oluşan paraşütçüler, Erkilet’ten nakliye uçaklarıyla Erciyes Dağı eteklerindeki Karasazlık’ta bulunan Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına gitti.

Burada nakliye uçaklarından gruplar halinde atlayan onlarca paraşütçü, gökyüzünde rengârenk görsel şölen oluşturdu. Art arda uçaklardan atlayan paraşütçüler 4, 5, 8 ve 10 bin feet yüksekliklerden dönemsel atlayışlarını gerçekleştirdi.

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