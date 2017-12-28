Parayı ödeyemeyen şirket Borsa'dan çıkarıldı

Şirketin kottan çıkarılma nedeni, 2016 yılı kotta kalma ücretini son ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde ödememesi oldu.

Kotasyon Yönergesi'nin ilgili maddesine göre bir şirketin borsaya ödemekle yükümlü olduğu ücretlerin tamamını son ödeme tarihinden itibaren 1 yıl içinde ödememesi kottan çıkarılma, işleme kapatılma sebebi.

BIST, 12 Haziran'daki "tahta kapatma" kararında ise altı aylık sürede finansal raporlarını yayınlamamasını gerekçe almıştı. Şirket, hala tüm finansal tablolarını açıklamadı. Kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirilmemesi de bir diğer sebep.

Mensa, bir yıl içinde tüm finansal raporlarını yayımlaması halinde yeniden kota alınması değerlendirilecek.

Business HT