HT Egeli'de yer alan habere göre, Manisaspor’un yeni teknik direktörü Erkan Aslan, görevi şartsız koşulsuz kabul ettiğini söyledi

AKAN SULAR DURUR

Manisaspor’da teknik direktörlüğe gelen Erkan Aslan, takım amatörde bile olsa ihtiyaç duyulduğunda görevi kabul edeceğini belirterek, “Manisaspor söz konusuysa, akan sular durur. Bu takımın bütün kategorilerinde forma giydim. Şampiyonluk yaşadım. Parayla pulla işimiz yok. Bu bayrağı yere düşürmemek için birliktelik yaptık. Manisaspor’u yeniden eski günlerine getireceğimize inancımız tam” dedi.

BORÇ GÖRÜŞMESİ

Takımdan ayrılan isimlerle tekrar görüşüp, anlaşma yoluna gideceklerini, Makukula ile ilgili olarak da Başkan Bülent Baygeldi’nin ilgilendiğini belirten Aslan, “Kulübe alacakları nedeniyle transfer yasağı getiren isimler de Manisaspor’u çok seven isimler. Ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdiler. Bundan sonra somut adımlar atıp yasağı kaldırmak için çalışacağız” yorumunu yaptı.

"19 Mayıs Stadı’ndaki kulüp merkezinde düzenlenen törene Başkan Bülent Baygeldi, yönetim kurulu üyeleri ve Erkan Aslan’ın yardımcıları da katıldı."

Kızılcabölük’te 2 içeri 2 dışarı

3. Lig’de Hasan Şermet’ten boşalan teknik direktörlük görevi için Ali Yalçın’la söz kestikten sonra iç ve dış transfer çalışmalarına başlayan Kızılcabölükspor, 2 futbolcusuyla yeniden anlaşırken 2 isimle de yollarını ayırdı. Tayfun Sabri Gümüşoğlu ve kaleci Cihan Şentürk’le vedalaşan sarı-kırmızılılar, Sedat Yahşi ve Burak Gökbel’le yeniden anlaşma sağladı.