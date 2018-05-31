Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeniyol Sokak üzerinde bulunan bir gecekondu bahçesinde 3 gün önce gece bir bavul atıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, olay yerine giden Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bavuldan kan geldiğini görünce Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği’ne bilgi verdi.



PARÇALARA AYRILMADAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Olay yerine gelen ekipler tarafından açılan bavul içerisinde 40-45 yaşlarında sünnetli bir erkek cesediyle karşılaştı. Başı, kolları ve bacakları gövdeden ayrılmış olan erkek şahsın bıçakla kesilmeden önce göğüs bölgesinden yaklaşık 10 bıçak darbesiyle bıçaklandığı da görüldü.

SURİYELİ ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda parçalanan cesedin Suriyeli Adham Mahmaud'a ait olduğu öğrenildi.

Polis şimdi bavulla cesedi bırakan iki kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.







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