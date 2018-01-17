Sanatçı Martin John Callanan, kâğıt öğütme makinesinden geçirilen 5 sterlinlik kâğıt banknotu cımbızla bir araya getirdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sanatçının parçaları bir puzzle gibi birleştirirken çekilen ve Youtube’da yayınlanan videosu büyük ilgi gördü.

Martin John Callanan

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