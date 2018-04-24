Parfüme dair doğru bilinen yanlışlar!

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ORİJİNAL İLE SAHTE PARFÜM ARASINDAKİ FARKI ANLAMANIN EN KOLAY YOLU!

Orijinal ile sahte parfümü ayırt etmenin yolunu şu cümlelerle özetledi: "Orijinal parfüm teninize sürdükten 3-4 dakika sonra orjinali gibi kokar. Çünkü, ilk önce teninizde demlenmesi ve akort olması gerekir. Sahte parfüm ise sıktığınız andan itibaren orijinal gibi kokar geçiş süresi yoktur. Orijinal ve sahte parfümü en kolay böyle ayırt edersiniz."