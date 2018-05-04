Paris FC - Nancy maçı ne zaman?

Paris FC ve Nancy, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Paris FC 57 puanla 9. sırada, Nancy 35 puanla 17. sırada bulunuyor. Ev sahibi Paris FC, son 5 maçında 0 galibiyet, 5 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Nancy, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 210 kodlu maçı oynayanlar; Paris FC galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Nancy galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Paris FC önceki hafta Nancy mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Nancy ise Paris FC maçında 1-1 berabere kaldı.

Paris FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Paris FC, kendi sahasında 21 gol attı, 16 gol yedi.

Nancy ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nancy, 10 gol atarken 27 gol yedi.