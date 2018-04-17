Şanzelize boyunca uzanan kaldırım kafeleri, ışıltılı butikleri, birinci sınıf müzeleri ve muhteşem restoranlarıyla Paris; milyonlarca turisti kendine çeken dünyanın en güzel şehirlerinden ayrıca en pahalılarından biridir. Paris'te gezilecek yerleri araştırmaya başladıysanız bu büyüleyici şehri gezmek için yeterli zamanınızın olması gerektiğini unutmayın. Gezilerinizi iyi planlarsanız, Paris'in ünlü turistik mekanlarından yaklaşık on tanesini 1 gün içerisinde ziyaret edebilirsiniz. İşte size Paris gezisinde rehberlik edecek Paris tatili gezi rehberi...

PARİS'E NASIL GİDİLİR? PARİS'TE ŞEHİRİÇİ ULAŞIM

Paris’teki tüm havalimanlarına çeşitli havayolu şirketlerinin ülkemizden çok sayıda uçak seferi var. Paris'te toplu taşıma ile herhangi bir yere gitmeden önce Paris çevresindeki metro, otobüs ve raylı sistemlerin ücretsiz haritalarını alın (havaalanları ve istasyonlarda mevcuttur). Paris ve banliyöler altı seyahat bölgesine ayrılmıştır; 1 ve 2 bölgeleri şehir merkezini kapsamaktadır. RATP biletleri metro, otobüs ve RER'de geçerlidir. Tek bir metro bileti 1,90 € 'dur ve tüm bağlantılar dahil olmak üzere bir yolculuk için kullanılabilir.

Paris metrosu, şehri dolaşmanın en hızlı ve ucuz yoludur. Trenler pazartesi ve perşembe günleri 05.30 - 12.40 saatleri arası cuma ve pazar günleri de 05.30 - 01.30 arası çalışıyor. Eğer otobüsleri sık kullanacaksanız metrolarda satın aldığınız biletler otobüslerde geçerli değildir. Metro istasyonlarından satın alacağınız otobüs seyahat paketleri size kolaylık sağlayacaktır. Tek kullanım için ücreti otobüste ödemeniz gerekecektir.

Şimdi onlarca tarihi ve turistik mekana evsahipliği yapan Fransa'nın Başkenti Paris'ten sizler için derlediğimiz bazı önemli yerleri ve eserleri tanıtmaya çalışacağız...

PARİS'İN GEZİLECEK TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ

EYFEL KULESİ

Fransız Devrimi'nin yüzüncü yılını anmak ve Fransa'nın dünyaya verdiği cesareti göstermek için Gustave Eiffel’in şirketi Paris’in 1889 Dünya Fuarı’nın en tanınmış anıtını inşa ettiğinde, Paris'in göbeğinde bulunan bir demir kulenin kabul edilemez olduğu düşünüldü. Bugün, televizyon ve radyo yayınlarında önemli bir rol oynamaya devam eden, 125 metre genişliğinde ve 300 metre yüksekliğinde olan Eyfel Kulesi, bir mimari harikası olarak görülmektedir. Kulenin inşasısında 2,5 milyon adet termal montajlı perçin ve 7 bin 300 ton demir kullanıldı. Kuleyi dış etkilere korumak için, 60 ton boya kullanılmıştır. Kule o zamandan beri 18 kez boyanmıştır. Kule 10.000 ton ağırlığındadır. Fransızlar Eyfel Kulesi'ne; La Dame de Fer, "Demir Hanım." takma ismini vermişler.

LOUVRE MÜZESİ

Resmi adı Büyük Louvre, Fransa'nın ulusal müzesi ve sanat galerisi, Antik uygarlıklardan 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bir koleksiyona sahip, dünyanın en çok ziyaret edilen sanat müzesidir. Louvre koleksiyonunda Mısır antikaları, eski Yunan ve Roma heykelleri, Fransız soylularının taç mücevherleri ve diğer eserleri bulunmaktadır. Sergiler sekiz bölüme ayrılıyor: Yakın Doğu Antikaları, Mısır Antikaları, Yunan, Etrüsk ve Roma Antikitleri, İslam Sanatı, Heykeller, Dekoratif Sanatlar, Resim Sergisi ve Baskılar ve Çizimler.

Mona Lisa, Medusa'nın Saldırısı, Venüs de Milo ve Samothrace'in Kanatlı Zaferi eserlerin de bulunduğu müzede, toplamda 35.000 eser var. Louvre aslen 1190'da bir kale olarak inşa edilmiş. Şu anda toplam alanı 652.300 metrekare. 1793'te XIV. Louis tarafından Louvre kraliyet koleksiyonu ve eserleri sergilenen bir sanat müzesi oldu. Müze her gün açıktır. Çalışma saatleri: pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar günleri 09: 00-18: 00, çarşamba ve cuma günleri 09:45-19:00. Büyüklüğü ve koleksiyonunun ölçeği nedeniyle, Louvre'un tamamını tek bir ziyarette görmek imkansızdır.

NOTRE DAME KATEDRALİ

Orta Çağların Gotik ve antik kiliseleri arasında mimari yönüyle ayrılan ve bu katedraller arasında en büyüğü ve en ünlüsüdür. Notre-Dame, Jüpiter'e adanmış bir Gallo-Roman tapınağı tarafından önceden kurulmuş olan iki eski kilisenin kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Temel taşı 1163 yılında Papa III. Alexander tarafından konulmuş ve inşası tam 300 yıl sürmüş. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Gotik bir şaheser olan katedral, Victor Hugo'nun 1831 yılında yayımlanan tarihi romanı Notre-Dame de Paris’in (Notre-Dame'ın Kamburu) mekanıdır. Notre Dame Katedrali'nde Nio-Gotik tasarımı yansıtan sanat eserleri, mobilyalar ve çok sayıda değerli eşya bulunmaktadır. Turistler, giriş ücreti ödeyerek bu parçaları görebilir.

ZAFER TAKI (ZAFER KEMERİ)

Tüm zafer kemerlerinin en anıtsal olanı olan Arc de Triomphe (Zafer Takı) Paris, 1806 ve 1836 yılları arasında inşa edilmiştir. Zafer Takı, Roma'da Septimus Severus Kemeri örnek olarak alınmış. Charles de Gaulle Meydanı'nında, Şanzelize Caddesi'nin batısında yer alıyor. 50 metre yüksekliğinde ve 45 metre genişliğindedir. Zafer Takı, Napolyon Savaşları sırasında savaşanları onurlandırmak için yapılmış. Kemerin iç duvarlarında Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşlarına katılmış 558 generalin isimleri oyulmuştur. Kemerin üstünden tüm şehri görebilirsiniz. Meçhul Askerin Mezarı, kemerin merkezi tonozunun altında yer almaktadır. Askeri geçitler burada başlıyor.

RODIN MÜZESİ

Paris'teki müze, Fransız sanatçı Auguste Rodin'in heykellerini, çizimlerini ve diğer eserlerini sergiliyor ve Hôtel Biron'da bulunuyor. Hôtel Biron, 1730 yılında Jean Aubert tarafından tamamlandı. Rodin 1908'de Hôtel Biron'a taşındı ve ölümüne kadar orada çalışmaya devam etti. Müze, galeri ve çevredeki bahçeler arasında Rodin tarafından yapılan yaklaşık 400 adet sanat eserini barındırmaktadır. Rodin, Vincent van Gogh, Claude Monet ve Pierre-Auguste Renoir gibi zamanının diğer önemli sanatçılarının eserlerini topladı ve bu eserler müzede yer alıyor. Müzede ayrıca Rodin’in öğrencisi ve sevgilisi olan Fransız heykeltıraş Camille Claudel'in eserlerinden oluşan bir oda da bulunuyor.

ŞANZELİZE CADDESİ

"Dünyanın en güzel caddesi" olarak tanımlanan Şanzelize Caddesi (Avenue des Champs-Élysées), Paris'in mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biridir. Eyfel Kulesi gibi, cadde Paris'in bir sembolüdür. Politikacılar ve entelektüeller için buluşma noktası olan caddede, restoranlar, lüks butikler, gece kulüpleri iki kilometre boyunca sıralanmıştır. Aynı zamanda Paris'teki simge yapılara yakınlığı nedeniyle, cadde birçok ünlü askeri geçit ve kamusal etkinlik için bir mekan olmuştur. Şanzelize Caddesi'ndeki geniş kaldırımlar, kaldırımlardaki çift sıralı ağaçlar, dış mekan oturma yerleri ve kafeler, unutulmaz yürüyüş deneyimi yaşamanızı sağlar.

VERSAY SARAYI

63.154 metrekareye yayılmış 2.300 odadan oluşan Versay Sarayı, Dünya Mirası listesinde yer alan 17. yüzyıla ait Fransız sanatının en ihtişamlı yapılarından biridir. Versay Sarayı, 1623'te XIII. Louis tarafından bir av köşkü olarak inşa edilmiş ve 1660-1670'lerde XIV. Louis tarafından kraliyet sarayı olarak genişletilmiştir. Paris'in yaklaşık 16 kilometre güneybatısında bulunan sarayın bina ve dekorasyonunda kullanılan tüm malzemeler Fransa'da yapılmıştır. Sarayın ünlü Aynalar Salonu'nda toplam 357 ayna mevcut. Birinci Dünya Savaşı'nı resmen sona erdiren Versay Antlaşması, Aynalar Salonu'nda imzalandı. Versay'ın bahçelerinde 400 heykel, 1400 çeşme var.

GEZEBİLECEĞİNİZ DİĞER TARİHİ VE TURİSTİK YERLER

POMPIDOU MERKEZİ: Renzo Piano ve Richard Rogers tarafından tasarlanan bina, dış yürüyen merdivenleri ve muazzam renkli boruları ile tanınan bir 20. yüzyıl mimari harikası. Ulusal Modern Sanat Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. 20. ve 21. yüzyıl sanat koleksiyonları ile uluslararası üne sahiptir. Ziyaretçilerin Paris'in nefes kesici manzarasının tadını çıkarabileceği, her yıl en üst katta uluslararası üne sahip sergiler düzenlenmektedir. Müzede gerçekten güzel bir gün geçirmek için ihtiyacınız olan her şey var.

ORSAY MÜZESİ: Dünyaca ünlü Empresyonist sanat koleksiyonuyla ünlü olan müze, 1848'den 1914'e kadar tüm Batı sanatsal yaratımını sergiliyor. Koleksiyonları, resimden mimariye, heykelden dekoratif sanatlara ve fotoğrafa kadar tüm etkileyici formları temsil ediyor. Güzelliğiyle göz kamaştıran Orsay Müzesi; aslında 1900 yılında Evrensel Fuarı için açılan saray gibi görünen bir tren istasyonu.

PANTHEON: Latin Mahallesi'nin tarihi tepesi olan Montagne Sainte-Geneviève'nin tepesinde yer almaktadır. Fransız Devrimi günlerinden beri, Paris'in koruyucu azizine adanmış olan bu eski kilise, ünlü Fransız figürleri: Victor Hugo, Marie Curie, Alexandre Dumas, vb Fransız entelektüellerinin gömüldüğü bir anıt mezar halini almıştır.

TUILERİES BAHÇELERİ: Daha önce Kraliçe Catherine de Medici'nin 1564 yılında Tuileries Sarayı'nı inşa ettiği yerde bulunan karo fabrikalarından adını alır. Kral XIV. Louis'nin ünlü bahçıvanı André Le Nôtre, 1664 yılında bahçeleri yeniden düzenlemiştir. şimdiki Fransız resmi bahçe tarzı. Louvre'ı Concorde Meydanı'ndan ayıran bahçeler, Rodin veya Giacometti'nin heykellerinin yanında yer alan turistler için kültürel bir yürüyüş yeridir. Bahçelerin iki göleti rahatlamak için mükemmeldir. Mart ayından Aralık ayına kadar, Fransa’da ücretsiz turlar düzenlenmektedir.

SAINTE ŞAPELİ: Notre-Dame Katedrali'ne kısa bir yürüyüş mesafesinde yer alan Sainte Şapeli, Gotik sanatının bir mücevheridir. 12. yüzyılda, Kral Saint-Louis'nin emriyle, şimdi Notre-Dame'da bulunan İsa'nın Dikenli Klanı'na ev sahipliği yapmak üzere inşa edildi. Anıtın üst şapeli, üçte ikisi özgün olan 600 metrekarelik vitraylı pencerelerle kaplıdır. Bu çağın en eksiksiz ve en dikkat çeken vitray setlerinden biridir.

YERALTI MEZARLARI (CATACOMBS) Fransa'nın başkenti Paris, genellikle 'Işık Şehri' olarak adlandırılıyor, ancak bu 12 milyonlukluk Avrupa kentinin 20 metre altında, eski sakinlerinin 6 milyonunun kafatasları ve kemiklerini barındıran karanlık bir dünya yatıyor. Bunlar Paris Yeraltı Mezarları. Yüzlerce kilometre uzayan ve ölülerin kemikleriyle kaplı eski mağaralar, taş ocakları ve tüneller ağı. Burası çocuklar için uygun değildir. Unutmayın!

PİCASSO MÜZESİ: 1964'ten beri şehrin sahip olduğu seçkin bir özel malikane olan 17. yüzyıldan kalma Hôtel Salé, Paris'in en değerli sanat koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. İspanyol sanatçı Pablo Picasso'ya (1881-1973) adanmış sanat müzesinde, yaşamının çoğunu Paris'te geçiren ünlü ressamın, 5000'den fazla çizim, gravür, resim, seramik eseri ve heykelleri sergileniyor.

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