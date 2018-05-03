Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, ara sıra bunun üzerine pişmanlığını dile getiren 37 yaşındaki Hilton, “Onun bu videonun haklarını sattığını öğrendiğimde kendimi tecavüze uğramışım gibi hissetmiştim” dedi.



Video, çift ayrıldıktan sonra, “1 Night in Paris” (Paris’te 1 Gece) ismiyle satılmış ve büyük yankı uyandırmıştı.

Bu Konu İle İlgili Haberler