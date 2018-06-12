‘KRALLIĞIMI İNŞA ETTİM’
Aktör nişanlısı Chris Zylka’nın 2 milyon dolarlık yüzükle evlenme teklif ettiği Paris Hilton, “200 dolarlık bir yüzük verse de teklifini kabul ederdim. Çünkü aşk yüzükten büyüktür” deyip ekledi: “15 yaşından beri verdiğim mücadelede kariyerimi çok büyük noktaya taşıdım. Gelecekteki kocam var yanımda. Kendime ait gelecekteki krallığımı inşa ettim. Sadece yuvamı kurmak kaldı. Ailemi de kurunca her şey tam olacak. Ailemi de kurarsam daha başka ne isterim?”
‘Dosso Dossi Fashion Show’ kapsamında pazar günü Antalya’da podyuma çıkan Paris Hilton, HT Magazin’den Bülent İpek'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü magazin yıldızı, “Zengin olduğum için ünlü değilim. Soyadım Hilton olduğu için bir yere gelmedim” dedi.
‘ZENGİN OLDUĞUM İÇİN ÜNLÜ DEĞİLİM’
Şöhretiyle, oyuncu, şarkıcı, yazar, manken ve DJ kimliğini gölgede bırakan Amerikalı medyatik güzel Paris Hilton, Türkiye’deydi. Antalya’da her yaz dünya starlarını podyuma çıkaran Dosso Dossi Fashion Show’un pazar akşamı Land of Legends’ta yapılan defilesinin baş mankeni olan Hilton’la, şöhretin bedelinden yuva kurma hayaline, modelllik mesleğinden zenginliğine birçok konuyu konuştuk.
- Dünya çapında tanınan ünlü isimlerin yer aldığı Antalya Dosso Dossi Fashion Show’un bu yılki yıldızı olmak size neler hissetirdi?
Gerçekten güçlü bir şov. Daha önce birçok arkadaşım bu organizasyonda yer aldı. Benim de davet edilmiş olmam çok mutlu etti. Podyumda giydiğim ayakkabı, kıyafet ve takıları çok sevdim. Hepsini götürüyorum New York’ta da giyeceğim.
- Deniz Akkaya ve Demet Şener gibi 90’lı yılların ünlü Türk modelleriyle podyuma çıktınız. Daha önce isimlerini duymuş muydunuz?
Duymadım ama buraya gelmeden önce hepsinin Instagram hesaplarına baktım. Çok profesyoneller ve gerçekten etkileyici bir kariyerleri var. Top modellerle olmak güzeldi.
‘AİLESİ GÜÇLÜ OLAN MANKEN OLUYOR’
- Modellik mesleğini son dönemde nasıl değerlendiriyorsunuz?
Eskiden modeller hem çok ünlüydü hem de çok farklılardı. Naomi Campbell, Claudia Schiffer ve Cindy Crawford gibi mankenler artık çıkmıyor ne yazık ki. Herkes özellikle ailesi güçlü olanlar manken olabiliyor. Ama birbirinden hiçbir farkları yok.
- Manken olmak şimdi neden bu kadar basit hale geldi?
Sadece sosyal medyada yer alarak bile ünlü olunabiliyor. Kendilerine model diyorlar. Bu hem iyi hem de kötü bir şey. Modelliğin orijinalliğini yok ediyorlar. Birbirine benzeyen insanlar ünlü oluyor. Ailelerinden biri ünlüyse onun yakını da ünlü oluyor ve bir anda parlayabiliyor.
- Şöhret olmak bu kadar önemli mi? Dezavantajlarını nasıl yaşıyorsunuz?
Özel hayatınızın kalmaması önemli bir bedel. Çok büyük dezavantajları var. İnsanlar sizi kandırabiliyor. Arkadaşınız gibi davrananların öyle olmadığını görebiliyorsunuz bir süre sonra. Avantajları da çok büyük. O yüzden bence şöhret olmaya değer.
‘KRALLIĞIMI İNŞA ETTİM’
- Hedeflerinize ulaştığınızı söyleyebilir misiniz?
Evet artık bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kariyerimi çok büyük noktaya taşıdım. Gelecekteki kocam var yanımda. Krallığımı inşa ettim. Ailemi de kurunca her şey tam olacak.
- Yuva kurmak en büyük hedefiniz miydi?
Hayır ama kariyer anlamında her şeye ulaştım. Ailemi de kurarsam daha başka ne isterim.
‘MİSAFİRSEVER VE SICAKKANLISINIZ’
Türkiye’ye defalarca geldiniz. Ülkemizde en çok nelerden etkilendiniz?
Türkiye hakkında en etkileyici şey misafirseverliğiniz ve sıcak yaklaşımınız. İstanbul Boğazı’nda tekne turu yapmak ve Kapalıçarşı’yı dolaşmak favorim. Türkiye’den ayrıldığımda herkese burayı tavsiye ediyorum. Bunu her arkadaş ortamına girdiğimde söylüyorum.
‘YÜZÜĞÜMÜN FİYATI DEĞİL ANLAMI DAHA ÖNEMLİ’
- Aktör olan nişanlınız Chris Zylka, size evlilik teklifi ederken 2 milyon dolarlık pahalı bir yüzük taktı. 200 dolarlık bir yüzük hediye etseydi de Chris’le evlenir miydiniz?
Tabii ki bu kararı alırdım yine. Çünkü aşk yüzükten büyüktür. Yüzüğün taşıdığı anlam çok daha önemli. Fiyatının benim için hiç önemi yok gerçekten.
‘SOYADIM SAYESİNDE BİR YERE GELMEDİM’
Soyadınız Hilton olmasaydı ve sıradan bir ailenin kızı olsaydınız hayatınız ve kariyeriniz nasıl olurdu?
Ben soyadım Hilton olduğu için bir yere gelmedim. Bunu kabul etmem. 15 yaşında New York’a taşındım ve hep kendim bir şeyler yapmaya çalıştım. Öyle sanıldığı gibi hiç kolay olmadı. Üstelik soyadımın aşmaya çalıştığım zorlukları da oldu. Önyargılardı bunlar. Bakın ben zengin kızı olduğum için bir yere gelmedim. Birçok zengin aile kızı var ünlü olmak, bir şey olmak için çabalayan. Olabiliyorlar mı? Herkes olamaz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.