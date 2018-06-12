‘KRALLIĞIMI İNŞA ETTİM’

Aktör nişanlısı Chris Zylka’nın 2 milyon dolarlık yüzükle evlenme teklif ettiği Paris Hilton, “200 dolarlık bir yüzük verse de teklifini kabul ederdim. Çünkü aşk yüzükten büyüktür” deyip ekledi: “15 yaşından beri verdiğim mücadelede kariyerimi çok büyük noktaya taşıdım. Gelecekteki kocam var yanımda. Kendime ait gelecekteki krallığımı inşa ettim. Sadece yuvamı kurmak kaldı. Ailemi de kurunca her şey tam olacak. Ailemi de kurarsam daha başka ne isterim?”

‘Dosso Dossi Fashion Show’ kapsamında pazar günü Antalya’da podyuma çıkan Paris Hilton, HT Magazin’den Bülent İpek'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü magazin yıldızı, “Zengin olduğum için ünlü değilim. Soyadım Hilton olduğu için bir yere gelmedim” dedi.

‘ZENGİN OLDUĞUM İÇİN ÜNLÜ DEĞİLİM’

Şöhretiyle, oyuncu, şarkıcı, yazar, manken ve DJ kimliğini gölgede bırakan Amerikalı medyatik güzel Paris Hilton, Türkiye’deydi. Antalya’da her yaz dünya starlarını podyuma çıkaran Dosso Dossi Fashion Show’un pazar akşamı Land of Legends’ta yapılan defilesinin baş mankeni olan Hilton’la, şöhretin bedelinden yuva kurma hayaline, modelllik mesleğinden zenginliğine birçok konuyu konuştuk.

- Dünya çapında tanınan ünlü isimlerin yer aldığı Antalya Dosso Dossi Fashion Show’un bu yılki yıldızı olmak size neler hissetirdi?

Gerçekten güçlü bir şov. Daha önce birçok arkadaşım bu organizasyonda yer aldı. Benim de davet edilmiş olmam çok mutlu etti. Podyumda giydiğim ayakkabı, kıyafet ve takıları çok sevdim. Hepsini götürüyorum New York’ta da giyeceğim.

- Deniz Akkaya ve Demet Şener gibi 90’lı yılların ünlü Türk modelleriyle podyuma çıktınız. Daha önce isimlerini duymuş muydunuz?

Duymadım ama buraya gelmeden önce hepsinin Instagram hesaplarına baktım. Çok profesyoneller ve gerçekten etkileyici bir kariyerleri var. Top modellerle olmak güzeldi.

‘AİLESİ GÜÇLÜ OLAN MANKEN OLUYOR’

- Modellik mesleğini son dönemde nasıl değerlendiriyorsunuz?

Eskiden modeller hem çok ünlüydü hem de çok farklılardı. Naomi Campbell, Claudia Schiffer ve Cindy Crawford gibi mankenler artık çıkmıyor ne yazık ki. Herkes özellikle ailesi güçlü olanlar manken olabiliyor. Ama birbirinden hiçbir farkları yok.

- Manken olmak şimdi neden bu kadar basit hale geldi?

Sadece sosyal medyada yer alarak bile ünlü olunabiliyor. Kendilerine model diyorlar. Bu hem iyi hem de kötü bir şey. Modelliğin orijinalliğini yok ediyorlar. Birbirine benzeyen insanlar ünlü oluyor. Ailelerinden biri ünlüyse onun yakını da ünlü oluyor ve bir anda parlayabiliyor.

- Şöhret olmak bu kadar önemli mi? Dezavantajlarını nasıl yaşıyorsunuz?

Özel hayatınızın kalmaması önemli bir bedel. Çok büyük dezavantajları var. İnsanlar sizi kandırabiliyor. Arkadaşınız gibi davrananların öyle olmadığını görebiliyorsunuz bir süre sonra. Avantajları da çok büyük. O yüzden bence şöhret olmaya değer.

‘KRALLIĞIMI İNŞA ETTİM’

- Hedeflerinize ulaştığınızı söyleyebilir misiniz?

Evet artık bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kariyerimi çok büyük noktaya taşıdım. Gelecekteki kocam var yanımda. Krallığımı inşa ettim. Ailemi de kurunca her şey tam olacak.

- Yuva kurmak en büyük hedefiniz miydi?

Hayır ama kariyer anlamında her şeye ulaştım. Ailemi de kurarsam daha başka ne isterim.

‘MİSAFİRSEVER VE SICAKKANLISINIZ’

Türkiye’ye defalarca geldiniz. Ülkemizde en çok nelerden etkilendiniz?

Türkiye hakkında en etkileyici şey misafirseverliğiniz ve sıcak yaklaşımınız. İstanbul Boğazı’nda tekne turu yapmak ve Kapalıçarşı’yı dolaşmak favorim. Türkiye’den ayrıldığımda herkese burayı tavsiye ediyorum. Bunu her arkadaş ortamına girdiğimde söylüyorum.

‘YÜZÜĞÜMÜN FİYATI DEĞİL ANLAMI DAHA ÖNEMLİ’

- Aktör olan nişanlınız Chris Zylka, size evlilik teklifi ederken 2 milyon dolarlık pahalı bir yüzük taktı. 200 dolarlık bir yüzük hediye etseydi de Chris’le evlenir miydiniz?

Tabii ki bu kararı alırdım yine. Çünkü aşk yüzükten büyüktür. Yüzüğün taşıdığı anlam çok daha önemli. Fiyatının benim için hiç önemi yok gerçekten.

‘SOYADIM SAYESİNDE BİR YERE GELMEDİM’

Soyadınız Hilton olmasaydı ve sıradan bir ailenin kızı olsaydınız hayatınız ve kariyeriniz nasıl olurdu?

Ben soyadım Hilton olduğu için bir yere gelmedim. Bunu kabul etmem. 15 yaşında New York’a taşındım ve hep kendim bir şeyler yapmaya çalıştım. Öyle sanıldığı gibi hiç kolay olmadı. Üstelik soyadımın aşmaya çalıştığım zorlukları da oldu. Önyargılardı bunlar. Bakın ben zengin kızı olduğum için bir yere gelmedim. Birçok zengin aile kızı var ünlü olmak, bir şey olmak için çabalayan. Olabiliyorlar mı? Herkes olamaz.