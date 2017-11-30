Paris Hilton’un serveti 3 milyar dolar!

HT Magazin’de yer alan habere göre, ailesinden söz eden Hilton otellerinin vârisi “Büyüme çağındayken ailem çok katıydı. Bu yüzden bir gün bir işe yapacağım ve çok başarılı olacağım, böylece hiçbir şeyi onlara sormak zorunda kalmam diyordum” dedi.

Hilton’un kazancının 3 milyar dolar olduğu söyleniyor.

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