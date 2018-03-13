'Paris'i dünya modasının zirvesine çıkaran' Hubert Givenchy 91 yaşında öldü

- AFP/Getty Images Modacı Hubert Givenchy 2002'de model İman ile

Ünlü Fransız modacı Hubert Givenchy 91 yaşında hayata veda etti. Givenchy, Audrey Hepburn ve Jackie Kennedy gibi ünlü isimlerin de modacısıydı.

Hubert Givenchy'nin partneri Phillippe Venet, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada "Büyük bir üzüntüyle Hubert Taffin de Givenchy'nin öldüğünü duyuyuyoruz" dedi.

Givenchy özellikle "Tiffany'de Kahvaltı" filminde oyuncu Audrey Hepburn'ün giydiği siyah elbisenin tasarımcısı olarak ün kazanmıştı.

Hepburn daha sonra "Role uygun görünmenin faydası büyüktü. Givenchy'nin sade giysileri rolü hissetmemi sağladı" demişti.

Hepburn ile 40 yıllık dostlukları Givenchy'nin moda, sinema ve tarihte yerini sağlamlaştırdı.

- Getty Images Audrey Hepburn Tiffanny'de Kahvaltı filmi çekimleri sırasında.

Aristokrat olan Givenchy İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Pierre Balmain ve Christian Dior ile beraber çalışmıştı.

Givenchy 1952'de kendi moda evini kurmuştu.

Paris zerafetinin sembolü olarak kabul edilen Givenchy markasının sahibi Bernard Arnault modacıyı, "1950'lerde Paris'i dünya modasının zirvesine çıkaran yaratıcı" olarak tanımladı.

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