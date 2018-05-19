Fransız devi PSG, sezon sonunda Juventus’tan ayrılacağını açıklayan efsane kaleci Gianluigi Buffon’a kancayı taktı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Katar sermayeli PSG’nın 40 yaşındaki İtalyan file bekçisi ile görüşmelerde bulunarak 2 yıllık cazip bir teklif sunduğu ifade edildi.

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