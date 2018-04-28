Paris S.G. - Guingamp maçı istatistikleri

Fransa Ligue 1 maçında Paris S.G. ile Guingamp, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Paris S.G. 90 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Guingamp 45 puanda ve 10. sırada. Paris S.G. son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Guingamp son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 155. İddaa'da Paris S.G. kazanır 1.50, berabere biter 4.00, Guingamp kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 3.40, üst 1.10 veriyor.

Paris S.G. son hafta oynanan Guingamp maçında 4-2 kazandı.

Guingamp ise Paris S.G. maçında 4-2 yenildi.

Paris S.G., evinde 17 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 68 gol atıp 11 gol yedi.

Guingamp ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Guingamp, 14 gol atarken 28 gol yedi.