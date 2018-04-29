Paris S.G. - Guingamp maçı istatistikleri

Fransa Ligue 1 maçında Paris S.G. ile Guingamp, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Paris S.G. 90 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Guingamp 45 puanda ve 11. sırada. Paris S.G. son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Guingamp, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 155. İddaa'da Paris S.G. kazanır 1.50, berabere biter 4.00, Guingamp kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 3.40, üst 1.10 veriyor.

Paris S.G. önceki hafta Guingamp mücadelesinde 4-2 kazandı.

Guingamp ise Paris S.G. maçında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 17 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Paris S.G., 68 gol attı ve 11 gol yedi.

Guingamp, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Guingamp 14 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.