Paris S.G. - Rennes maçı ne zaman?

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Paris S.G., 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Rennes takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Paris S.G. 92 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Rennes 54 puanda ve 5. sırada. Paris S.G., son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Rennes son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 359 kodlu maçı oynayanlar; Paris S.G. galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 5.25, Rennes galibiyet oranı 7.00. Alt 2.90, üst 1.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.90 oranını kazandıracak.

Paris S.G. önceki hafta Lorient mücadelesinde 5-0 kazandı.

Rennes ise Lille karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 17 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Paris S.G., 70 gol attı ve 13 gol yedi.

Rennes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rennes, 27 gol atarken 22 gol yedi.