Paris'te British Airways uçağı tahliye edildi

Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda British Airways'e ait uçak güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Charles de Gaulle ve Londra Heathrow arası sefer gerçekleştirecek olan Airbus A320 tipi uçak, park alanında bomba uzmanı köpekler tarafından aranıyor.

Bütün yolcuların ve bagajlarının arandığı belirtildi.

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 17, 2017

— Henry A. Pinto (@hapinto2) September 17, 2017

British Airways yaptığı açıklamada, "Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği daima öncelik taşıyor. Güvenlik kontrolleri yapılmaktadır. Güvenli olmadığı sürece uçusu asla gerçekleştiremeyceğiz." ifadeleri kullanıldı.