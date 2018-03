The Economist Dergisi 2012’de Paris’in artık trendsetter metropoller arasında sayılmadığını yazıyordu: “Paris, muhafaza etmeyi yeniliğin önünde tutuyor, bu da şehri çok güzel ama sıkıcı bir müzeye çeviriyor...” Yani şehir, kültürsanat alanındaki dinamizmini Berlin’e kaptırmıştı; New York’la rekabet etmesi zaten düşünülemezdi. Bunun üstüne 2015’te meydana gelen terör saldırıları kentin prestij kaybının üstüne tuz biber ekti: O yıl Paris, turistlerinin yüzde 10’unu kaybedecekti. Fakat bu haliyle de listenin iki numarası Londra’nın iki katı ziyaretçi ağırladı. Geçen yıl ise şehre gelen 33.8 milyon turist (bir önceki yıldan yaklaşık yüzde 15’lik artışla) Paris adına bir rekora imza attı. Nihayetinde Paris “sıkıcı bir açık hava müzesi” değil, çekiciliğini tekrar kazanmayı bilen bir metropol olduğunu dünya âleme ilan etti. Bu sırada şehrin merkezindeki Chatelet, Faubourg SaintDenis, Pigalle gibi “karanlık” mahalleler mutenalaştı: Kiralar yükseldi, sakinlerinin profili değişti, şık ve bir o kadar ilginç kafeler, barlar açıldı. Dolayısıyla yepyeni bir Paris rehberi hazırlamanın da zamanı geldi! Yolunuz düştüğünde Parislilerin henüz turistlere terk etmediği, fiyat-kalite performansı yüksek mekânlara mutlaka uğrayın, The Economist’e nazire yaparcasına... HT Cumartesi'nden Alihan Mestci'nin haberi...

Kahvaltı & Brunch

Marcel

İki şubesi var; biri 7’nci, diğeri 18’inci mahallede. French toast’lu avokadolu yumurtası inanılmaz. Sabah 10.00’da açılıyor.

Hotel Amour (8 rue de Navarin)

Pigalle’de brunch için doğru adres. Brunch mönüsünü düşünmeden sipariş edin.

Braun Notes Coffee (33 rue de Mogador)

Opera’ya 5 dakika uzaklıkta. Fiyat-kalite oranıyla şaşırtan mönüsü ve şahane bir kahve için.

Akşam Yemeği

Passerini (65 rue Traversiere)

Parmesan ve karabiberli makarna “cacio e pepe” sipariş edin! Online rezervasyon yaptırmayı unutmadan...

Le Petit Canard (19 rue Henry Monnier)

“SoPi”, yani Pigalle’in güneyinde kalan bölgede. Yaş ortalaması 35 üzeri. Sadece ördek yemekleri yapıyor. Mutlaka!

Paris Hanoi (74 rue de Charonne)

Vietnam mutfağında Paris’in en iyisi değil belki ama ortalamanın çok üzerinde. Fiyat-kalite performansıyla belki de zirvede...

Café Pimpin (64 rue Ramey)

Jules Joffrin metro durağına komşu sayılır. Yüksek taburelerine oturun. Sıcak sandviçleri ve salataları sağlıklı, ucuz ve iyi...

5 Pailles (79 rue du Faubourg Saint-Denis)

Üç Türk ortağın yaklaşık 1.5 yıl önce açtığı 5 Pailles, kent rehberi seçkilerine girmeyi başardı. Sırları nefis kahveleri, vegan seçenekleri ve glütensiz tatlıları... Türk mahallesinin değişen yüzünü görmek için de birebir.

Léandrés (78 rue de Maubeuge)

Paris’in yeni nesil kafelerinden. Gare du Nord’a yakın. Kitap okumak, çalışmak için en iyi seçeneklerden. Ve tabii ki Kolombiya kahvesi ve ev yapımı atıştırmalıkları için de...

Numéro 220 (220 rue Saint Jacques)

5’inci mahallede, Luxembourg Parkı’na yirmi adım. Cookie’leri ve küçük tatlılarıyla aklınızı başınızdan alacak.

Bar Ourcq (68 quai de la Loire)

Canal Saint Martin’i kuzeye doğru takip ederken sağda, köşedeki yeşil girişi ve hippi havasıyla kendini fark ettirecek. Bir akşamüstü kahvesi için de uğrayabilir, bir cumartesi akşamını da Ourcq’ta geçirebilirsiniz. Hava güzelse Bar Ourcq’tan ödünç alacağınız toplarla nehir kenarındaki pétanque oyuncularının arasına katılın. Küçük fırınlarından çıkan atıştırmalıkları muhakkak tadın. Kredi kartı geçmiyor.

Professore (7 rue Choron)

Sırf dekorunu görmek için bile gidilir. Genç beyaz yakaların tercihi. Kokteyllerine güzel müzik eşlik ediyor. Işık loş, fiyatlar hafif tuzlu, İtalyan mönüsü zengin. Sakin bir akşam ve kibar servis elemanları için not edin.

Dépanneur (27 rue Pierre Fontaine)

Renkli sandalyelerine oturmak için sıra beklemelisiniz. Bohemburjuvaların favorilerinden... Şık ama orijinal tiplerle karşılaşmanız olası. Mönüsü değil atmosferi için...