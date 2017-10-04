Paris'te Ürdün Ataşeliği önünde patlama!

Ürdün Dışişleri Sözcüsü'nün açıklamasına göre, Paris'te Ürdün Askeri Ataşeliği önünde motosiklet patlatıldı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, saldırıyı doğrularken nedeninin bilinmediğini açıkladı.

Ürdün'ün Paris Konsolosluğu, "patlayan motosikletin Ataşeliğe özel bir saldırı olmadığına inandıklarını" açıkladı.

Olayda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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