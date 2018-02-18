1 Haziran 1898’den bu yana Ritz Paris, Fransız ‘art-de-vivre’inin zarafeti ve lüksle eşanlamlı. 100 yılı aşkın süredir krallar, politikacılar, film yıldızları ve pop ikonlarını ağırlıyor. Otelin duvarları dünyaca ünlü fotoğrafçıların moda çekimleri ve film kareleriyle ölümsüzleşti. Şehrin en şık butiklerinin yer aldığı sekizgen Place Vendome’un bir kenarını kaplayan otel, 1979’dan beri Mısırlı milyarder Muhammed al-Fayed’e ait. Zamanında 30 milyon dolara satın aldı. Bugünse efsanesine katkıda bulunan ünlü alışkanlıklarıyla paha biçilemez. HT Pazar'dan Deniz Çağlar'ın haberi...

HEMINGWAY VE FITZGERALD’IN VAZGEÇİLMEZİ

Ritz, Fayed’in oğlu Dodi ve Galler Prensesi Diana’nın ölümlerini getiren trafik kazasından önceki son durak; yazar Marcel Proust’un A La Recherche du Temps Perdu’ romanının ilham kaynağı, yazar Ernest Hemingway ve Scott Fitzgerald’in vazgeçilmez mekânı. Coco Chanel içinse birkaç günlüğüne konaklanan bir otel değil, resmen eviydi. Chanel orada tam 34 yıl yaşadı ve öldü. Otelin yakınındaki mağazasının üst katında toplantılarını yapıyor, gecenin sonunda son kalan konuğun refakatinde Ritz’teki suitine gidiyordu. Bu otelde Audrey Hepburn ve Gary Cooper’in oynadığı Ariane, An American in Paris ve Funny Face gibi onlarca Hollywood filmi çekildi. Gianni Versace ve süper modellerinin moda çekimlerinin vazgeçilmeziydi. Bugün bile, haute couture dünyası Ritz duvarları arasında kendini ‘evinde’ hissediyor; en iyi moda fotoğrafçıları bu otelin dekorunda çalışmayı tercih ediyor.

Ritz, tarihte ilk kez 4 yıl süren bir yenilemenin ardından 2016’da yeniden açıldı. 120 yıllık tarihinden kalan eşyaların çoğu yeni kurulumda artık olmayacaktı. İşte şimdi bu eşyalar nisan ayında müzayedeye çıkıyor. Müzayedeyi Paris’teki Hotel de Crillon, Plaza Athenee ile Monaco’daki Hotel de Paris’in eşyalarını da satışa çıkarmasıyla meşhur Artcurial, 17-21 Nisan tarihleri arasında Paris’te düzenleyecek. Etkinlik, Artcurial’in genel merkezi Rond-Point des Champs Elysees’teki salonlarında 1 hafta boyunca mimarlar tarafından tasarlanacak bir sergiyle başlayacak. Mart ayı boyunca objeler Münih, Milano ve Viyana’yı dolaşacak.

Avrupalı koleksiyonerler, Fransız dekoratif sanatları ve antika meraklıları evlerine Ritz efsanesinin bir parçasıyla dönecek. Satıştan elde edilecek gelirin 1 ile 1.5 milyon Euro arasında olması bekleniyor.

SATILACAKLAR ARASINDA NELER VAR?

Satış tablolar, avizeler ve Louis XIV’den Empire stiline Fransız antikalarıyla görkemli Ritz stilini yansıtıyor. Müzayedenin en çok talep gören parçaları şüphesiz suit odalardan alınan parçalar olacak. Opera divası Maria Callas’tan Marcel Proust’a, Charlie Chaplin’den Chopin’e ünlü sakinlerinin adını taşıyan 15 suitten... Coco Chanel’in yaşadığı ve Chanel’in kendi tasarladığı Chanel Suite odasından siyah lake parçalar, Proust’un suitten altın varaklı koltuk takımları satışa sunulacak. Duvarlarında tercih ettikleri tablolar yer alacak. Ernest Hemingway’in müdavimi olduğu -öyle ki otel barına “Hemingway Bar” ismi verilmiş- bara ait kadife bar sandalyeleri... 1920’lerden itibaren, Paris cazibesini en iyi şekilde temsil eden Vanderbilt, Rockefeller ve Rotschild gibi ailelerin davetlerinden, bahçe partilerinden illüstrasyonlar, ünlülerin hiç görülmemiş fotoğrafları olacak.

Müzayede edilecek tuhaf eşyalar arasında, Louis XVI tarzı bir köpek yatağı (tahmini 200-300 Euro), eski bir berbere ait sandalye (400-600 Euro), Ritz monogramlı mini barlar (300-500 Euro) var. Diğer parçaların ortalama fiyatı 1500 Euro.

Tuvaleti olan ilk odalar...

“Otelciler Kralı, Kralların Otelcisi” Cesar Ritz’in 1898’de açtığı Ritz Paris, odalarında tuvalet ve banyo bulunan ilk otel olma özelliği taşıyordu. Hatta, odalarında telefon hattı olan ilk otel... Ritz, daha sonra bu otelcilik anlayışını İngiliz The Carlton otelleriyle birleşerek Londra’ya taşıdı. Cesar Ritz, bugün Ritz ve The Ritz-Carlton diye, otelcilik geleneği aynı ancak şu anki sahipleri farklı iki ayrı oteller zincirinin kurucusu kabul ediliyor.

Charles Frederic tarafından tasarlanan Ritz Paris’in esin kaynakları Chateau de Versailles ve Fontaineblue...