Fransa’da Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını talep eden bildirinin ardından Türkiye’deki Fransızca bölümlere kısıtlama kararı alınması iki ülke arasındaki gerilimi artırırken, Paris’ten gelen acı haber kardeşlik dersi verdi. Yürekleri sızlatan olay, kentin kuze batısındaki Carrières-sous- Poissy’de 3 gün önce meydana geldi.
Gazete Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'ün aktardığına göre; 15 yıldır ülkede yaşayan Samsunlu gurbetçi Topal Ailesi’nin ortanca çocuğu 11 yaşındaki Ersin, 3 arkadaşıyla birlikte parka gitti. Burudaki göletin kenarında oynamaya başlayan çocuklardan Gine asıllı 10 yaşındaki Mamadou Bah, bir süre sonra suya girdi. Ancak küçük çocuk yüzme bilmediği için çırpınmaya başladı. Olayı gören Ersin, arkadaşını kurtarmak için düşünmeden suya atladı. Ancak birkaç saniye içinde 2 çocuk da gözden kayboldu. Sudan çıkarılan çocuklardan Mamadou’nun öldüğü anlaşıldı. Yapılan masajla kalbi tekrar çalıştırılan Ersin ise helikopterle Necker Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tam 10 saat ölümle yaşam arasında gidip gelen Ersin, önceki gün sabaha karşı son nefesini verdi. Türk ve Fransız aileye yetkililer tarafından psikolojik destek sağlandı. Fransa’da plastik ürünler satışı yapan bir firma işleten baba Erol Topal, “15 yıl önce büyük umutlarla bu ülkeye geldik. 3 çocuğum da burada doğdu. Ersin ortanca. Acımız çok büyük. Siyahmış, beyazmış, Fransız’mış hepsi geldiler, acımızı paylaştılar.
Oğlum arkadaşını kurtarmak için canını verdi. Kendisi 8 yaşından beri yüzme bilirdi. Balık gibi yüzme bilirdi. Ersin o gün akşama kadar bizimle beraberdi. Sonra annesi ve kardeşiyle eve gitti. Gün yetmemiş olacak ki saat 18.20’de tekrar evden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmuşlar. Boğulan çocuk yardıma gelen oğluma sarılınca ikisi birden dibe batıp gözden kaybolmuş” dedi.
"DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI AMA..."
Yaşananları sonradan öğrendiğini söyleyen Erol Topal, “Saat 19.00 gibi eve geldim. Ambulans helikopter gördüm. Bisiklet kazası olmuştur veya birisi düşmüştür diye düşündüm. ‘Ersin’i hastaneye götürdüler’ denilince hemen hastaneye gittik. Ersin’in suyun altında 35 dakika kaldığını ve gelen kurtarma ekibi tarafından sudan çıkarılıp ilkyardım ekibinin müdahalesiyle kalbinin tekrar çalıştırıldığını öğrendik. Yoğun bakımdaydı. Hayata tutunacaktı, öyle umut ediyordum. Ama o gün saat 19.00’dan sabah saat 04.45’e kadar yaşam savaşı verdi. Maalesef kurtaramadık” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.