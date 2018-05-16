Dünyanın her yanında İsrail güçlerinin Gazze’deki katliamları protesto ediliyor. Paris’te Nakba'nın (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle ve İsrail’in son yaptığı katliamlar için gösteri düzenlendi.

Paris’in sembolü Eyfel Kulesi karşısındaki Trocadero meydanında toplanan yaklaşık 600 kişi, İsrail'in Gazze'deki katliamını kınadı. İsrail'in saldırılarını durdurmasını talep eden bildiriyi okuyan göstericiler, İsrail karşıtı slogan attı.

Gösteride İsrail'in, Filistinlilere karşı katliamların durdurulması ve ABD’nin Kudüs’e açtığı temsilciliğini kapatıp Filistin topraklarından çıkması çağrısı yapıldı.

63 Filistinliyi katleden ve binlerce kişiyi yaralayan Filistin askerlerine İnsanlık adına dur denilmesi çağrısı yapılan gösteride, Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulacağına ve "terör örgütü İsrail'in" Filistin topraklarından sökülüp atılacağına inandıkları belirtildi.

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