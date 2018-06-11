Bursa - İstanbul Kara yolu üzerinde arıza yapan yolcu otobüsüne tır arkadan çarptı. Kazada otobüsün motorunu kontrol eden yedek şoför ile ona ışık tutan bir yolcu hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre kaza saat 01:00 sıralarında Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İnegöl'den Bartın'a giden ve içerisinde 46 yolcusu bulunan yolcu otobüsü Süpürgelik mevkinde arıza yaptı. Sürücü otobüsü sağ şeride çekti. Otobüsten inen yedek şoför Cemil Aydemir otobüsün motorunu kontrol etmeye başladı. Otobüsten inen 26 yaşındaki Ali Rıza bulut isimli bir yolcuda elindeki cep telefonunun ışığıyla Aydemir'e yardımcı olmaya çalıştı.

Tam bu sırada ayrı istikamete seyreden 62 yaşındaki Sebahattin Yağcı'nın kontrolündeki TIR içerisinde yolcuların bulunduğu otobüse arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otobüsün arka tarafında bulunan Aydemir ve ismi belirlenemeyen yolcu TIRla otobüsün arasında sıkışıp olay yerinde feci şekilde can verdi. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 10 yolcu ise tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazadan sonra olay yeri adeta savaş alanına döndü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. TIR sürücüsü Yağcı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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