Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önüne aracını park eden M.K. ile A.G., arasında sözlü tartışma çıktı.
AYAĞINA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI
İHA'nın haberine göre, bir süre tartışan iki kişi, yolda biraz ilerledi. Tartışmanın dozu artınca M.K., yanındaki tabancayı çıkararak, A.G.'nin ayağına ateş etmeye başladı. M.K., A.G.'nin ayağına 5 el ateş etti. Ayağından aldığı 5 kurşunla yaralanan A.G., olay yerine yakın bir iş yerine sığınmaya çalışırken yere yığıldı. Zanlı ise elindeki silahla olay yerinden hızla uzaklaştı.
YERE YIĞILDI, İLK YARDIMI ESNAF YAPTI
Çevredeki esnaf, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak onu bir işyerinin içine aldı ve durumu 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, polis de etrafta güvenlik önlemi ve zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı A.G.'yi Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olay yerinde parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.
İKİ SAAT SONRA YAKALANDI
Yaralı olan A.G.'nin kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı yaralama olayı ile ilgili geniş çalışma yapan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yaklaşık 2 saat sonra yakaladı. Yakalanan zanlı ifadesi alınmak üzere Çınar İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü.
SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI
Park etme kavgasında çıkan tartışma ve silahlı kavgaya dönüşen olayda, kurşunların sıkıldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Kamerada, önce tartışan ve yürüme halinde olan iki kişiden biri, bir süre sonra elindeki silahla diğerinin ayağına sıktığı görülüyor.
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