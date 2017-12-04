Park’ın golcüsü Negredo

Sezon başında Beşiktaş’a transfer olduğunda 35 gol sözü veren ancak son döneme kadar hayal kırıklığı yaratan Alvaro Negredo, ilginç bir istatistiğe imza attı.



Kupadaki Manisa maçında 4 kez gol sevinci yaşayan İspanyol forvet, derbide kısa süre oynamasına rağmen klas bir gol attı ve bu sezon için ‘Vodafone Park’ta fileleri en çok havalandıran oyuncu’ unvanını eline geçirdi.

Kartal’da Cenk Tosun ve Lens’in dörder golü bulurken, Dusko Tosic ve Anderson Talisca üçer gol attı. Ricardo Quaresma, Pepe, Atiba Hutchinson, Ryan Babel, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek de Vodafone Park’ta birer kez bu sevinci yaşadı.