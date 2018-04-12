Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Güler, parkinsonun özellikle kırsalda yaşayanlarda daha sık görüldüğünü belirtti.

Dünya Parkinson Günü dolayısıyla TÜ Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda, parkinson hastalarının katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Doç. Dr. Sibel Güler, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, parkinson hastalığının 65 yaş üzeri insanlarda belirgin olarak görüldüğünü ve dünya üzerinde yaklaşık 5 milyon parkinsonlu bulunduğunu söyledi.

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Parkinson hastalığının kırsalda daha sık görüldüğünü ifade eden Güler, şunları söyledi: "Parkinson hastalığı özellik kırsal kesimde, köylerde yaşayan kişilerde daha sık görülüyor. Özellikle idiopatik dediğimiz ileri yaşta görülen evresi. Bunun başlıca sebebi kırsal kesimde kuyu suyu kullanımı ve tarımsal ilaçlara maruz kalmak, parkinson hastalığının oluşabilmesine zemin hazırlıyor. Toplumda yapılan çalışmalar bu hastalığın kırsal kesimde daha sık görüldüğünü gösteriyor. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız kentlerde yaşayan vatandaşlarımıza göre hastalıkla ilgili bilgilere daha zor ulaşıyor. Biz özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı ve bu belirtilere sahip hastaları bu hastalıkla ilgili bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bunun bir hastalık olduğunu ve tedavi edilebildiğini insanlara en iyi şekilde aktarmamız gerekiyor."

Hastalığın görülme sıklığının 100 binde 1 olduğunu kaydeden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de de yaklaşık 110 bin parkinson hastasının olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak bunların 60 bini kayıt altında. Çünkü parkinson hastalığının başlıca belirtileri olan hareketlerde yavaşlık, titreme, düşme ve dengesizlik gibi durumlar, yaşlılık belirtileri olarak değerlendiriliyor ve bunun bir hastalık belirtisi olacağı insanlar tarafından bilinmiyor. Hastalar, günlük işlerini yaparken zorlanma, düğmelerini ilikleme, ayakkabılarını bağlama, çatal bıçak kullanmada yaşadıkları rahatsızlıkların, hastalık belirtisi olduğunun farkına varmaları gerek. Uzman bir nörolog tarafından değerlendirilmeleri gerek. Parkinson hastalığını diğer nörolojik hastalıklardan ayıran en önemli özellik, tedavi edilebilir olması.

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ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Bu hastalıkta beyin sapındaki siyah hücrelerde dopamin maddesi azalıyor. Bunu dışarıdan hastaya koyarak, hastayı tedavi edebilme şansımız var. Bundan dolayı hastalık belirtisi olan kişilerin ve hasta yakınlarının dikkatli olmaları, bu belirtilerin yaşlılık belirtisinden ziyade hastalık göstergesi olduğunu göz önüne alarak, ona göre davranmaları gerekli. Hastalar özellikle bol sıvı almalı, düzenli beslenmeleri ve düzenli hareket yapmaları, yüzmeleri ve bisiklete binmeleri çok önemli."

Güler, hastalığa erken teşhis konulduğu zaman ileri evrelere gitmesinin ve özürlülük oluşmasının geciktirilebildiğini sözlerine ekledi.