Parkta bonzai etkisindeki gencin ibretlik görüntüsü ürküttü

Gaziantep'te bir parkta gündüz vakti bonzai çeken genç, kendinden geçerek bir süre hareketsiz kaldı

İHA'nın haberine göre, Gaziantep Yüzüncü yıl parkında güpegündüz bonzai çeken genç çevredekilerin şaşkın bakışları altında uyukladı. Oturduğu yerde kafası öne doğru eğilen genç bir süre gözünü bile açamadı. Elleri titreyen genç, dakikalarca oturduğu yerde hareketsiz kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, genci ayıltmaya çalıştı. Kendisini uyandırmaya çalışan vatandaşlara şaşkın şaşkın bakan genç, kendine gelmeye başlayınca yanında bulunan çerezlerden yedi.

Vatandaşlar tarafından kaldırılarak, bankın üzerine oturtulan genç, kendine gelebilmek için yüzünü suyla ıslattı.