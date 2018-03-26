Güzellik deyince akıllara ilk gelen saçlar, tırnaklar ve cildin görünümüdür. Saç kalitesinin bozulmaması ve parlak görünmesi, cilt kuruluğu ve deride çatlakların önüne geçmek isteniliyorsa düzenli beslenmek ihmal etmemelidir. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, pürüzsüz bir cilt, parlak saçlar ve canlı tırnaklar için 4 önemli besin hakkında açıklamalar bulundu.

CİLDİNİZİN YAŞLANMASINI İSTEMİYORSANIZ BU TÜYOLARA KULAK VERİN!

HEM OMEGA 3 HEM DE E VİTAMİNİ YÖNÜNDEN ZENGİN

İHA'nın haberine göre cevizin önemine değinen Diyetisyen Aslıhan Küçük, ''Saçlarınızın ve cildinizin pırıl pırıl olmasında ve saçlarınızın nemlenmesinde omega 3 yağ asitlerinin etkisi büyüktür. E vitamini yönünden de zengin olan ceviz; saç foliküllerinin de hasarını önleyerek saçlarınıza hacim vermektedir'' dedi.

CİLDİNİZİ VE SAÇLARINIZI İLKBAHARA HAZIRLAYACAK BAKIM KÜRLERİ

ADETA YAŞLANMA KARŞITI

Diğer besin nar hakkında açıklama yapan Küçük, ''Antosiyanidin antioksidanı sayesinde kollajen doku yapımına yardımcı olan nar içeriği sayesinde cildin pürüzsüz bir görünüm almasında; tırnakların düzenli uzaması, güçlü ve çizgisiz bir yapıya sahip olmasında da etkilidir. Yaşlılık evresinde daha az buruşmaya yardımcı olan nar, yüksek C vitamini içeriği tırnak ve deride oluşacak hücresel hasarların önlenmesinde etkilidir'' diye konuştu.

C VE E VİTAMİNİ DEPOSU

Üçüncü besin olan taze yaban mersinine dikkat çeken diyetisyen, ''Güzelliğin sırını taşıyan minicik taneler, bolca içerdiği C ve E vitamini sayesinde teninizin canlı ve pürüzsüz olmasını, saçların canlılaşmasını ve tırnakların kurumasını önleyici destek sağlayan taze yaban mersinini 1 su bardağı kadar yaz kış düzenli tüketmeniz E vitaminin vücuda vereceği nemlenme sayesinde güzelliğinize güzellik katmanıza yardımcıdır'' şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI SAÇ VE TIRNAKLAR İÇİN YUMURTA

Dördüncü besin olan yumurtanın etkisinden bahseden Diyetisyen Küçük, ''Proteinden yetersiz beslenme tırnakların kırılması ve uzamaması için önemli bir nedendir. Yumurtanın içerdiği biyotin ve B kompleks vitaminleri amino asitlerin sentezinde görev almaktadırlar ve saç kalitesine de olumlu katkıda bulunurlar. Sağlıklı saç ve tırnaklar için her gün en az 1 adet yumurta yemenizi öneririm'' açıklamasında bulundu.

UZMANLAR YUMURTANIN MUCİZEVİ FAYDALARINI AÇIKLADI!