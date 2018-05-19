Partick Thistle - Livingston rakamlar

İskoçya Championship Play Off 1/2 Final maçında Partick Thistle ile Livingston, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:30. Partick Thistle, son 5 maçında 6 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Livingston, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 393 kodlu maçı oynayanlar; Partick Thistle galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Livingston galibiyet oranı 0.00.

Partick Thistle önceki hafta Livingston mücadelesinde 6-1 kazandı.

Livingston ise Partick Thistle maçında 6-1 yenildi.