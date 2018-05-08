Partick Thistle - Motherwell maçı heyecanı

Partick Thistle ve Motherwell, 08 Mayıs 2018 Salı günü İskoçya Premiership Küme Düşme Grubu maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Partick Thistle 3 puanla 2. sırada, Motherwell 1 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Partick Thistle, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Motherwell, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 423 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Partick Thistle kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Motherwell sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Partick Thistle önceki hafta Kilmarnock mücadelesinde 0-1 yenildi.

Motherwell ise St. Johnstone maçında 0-0 berabere kaldı.

Partick Thistle, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Motherwell, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Motherwell 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.