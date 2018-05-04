Partick Thistle - Ross County karşılaşma önü

İskoçya Premiership Küme Düşme Grubu heyecanı devam ediyor. Partick Thistle, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Ross County takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. 3 puanlı Partick Thistle 2. sırada bulunuyor, Ross County 1 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Partick Thistle, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Ross County, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 219. İddaa'da Partick Thistle kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Ross County kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Partick Thistle son haftadaki Kilmarnock müsabasında 0-1 yenildi.

Ross County ise Hibernian maçında 1-1 berabere kaldı.

Partick Thistle, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.