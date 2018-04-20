24 Haziran'da erken seçim kararı nedeniyle, siyasi partilere bütçeden ekstra 547 milyon 522 bin TL Hazine yardımı yapılacak.

Böylece, ocak ayında 273.7 milyon TL Hazine yardımı alan partilerin kasasına bu yıl 821.3 milyon TL girecek. İlave yardımdan en büyük payı 278.2 milyon TL’yle AK Parti alacak. AK Parti’yi 142.4 milyon TL’yle CHP, 66.6 milyon TL’yle MHP, 60.2 milyon TL’yle HDP izleyecek.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; erken seçim kararı alınmayıp belediyeler, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi gelecek yıl bir arada yapılsaydı siyasi partiler normal Hazine yardımının sadece 2 katı tutarında ilave yardım alacaktı. Erken seçim kararıyla bu yıl normal yardımın 2 katını alacak olan partiler, gelecek yıl da normal yardımın 1 katı tutarında ilave yardım alacak.

Siyasi partilere Hazine yardımı yapılırken, partilerin en son yapılan seçimde kazandıkları oy oranı dikkate alınıyor. 1 Kasım 2015’te yapılan son seçimlerde Meclis’e HDP 59, MHP 40 milletvekili soktu. Buna karşılık MHP yüzde 12.03, HDP yüzde 10.56 oy aldı. Oy oranı 1.5 puan daha yüksek olduğu için MHP Hazine yardımından daha fazla yararlanıyor.

Gelecek yıl partilere yapılacak Hazine yardımı tutarları da 24 Haziran seçim sonuçlarına göre belirlenecek

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