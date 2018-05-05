Pas Giannina - Olympiakos karşılaşma önü

Yunanistan Süper Lig heyecanı devam ediyor. Pas Giannina, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Olympiakos takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Pas Giannina 31 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Olympiakos 57 puanda ve 3. sırada. Pas Giannina son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Olympiakos son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 531. İddaa'da Pas Giannina kazanır 3.75, berabere biter 3.20, Olympiakos kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Pas Giannina son hafta oynanan Panionios maçında 1-1 berabere kaldı.

Olympiakos ise Asteras Tripolis maçında 2-1 kazandı.

Pas Giannina, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Pas Giannina, kendi sahasında 14 gol attı, 13 gol yedi.

Olympiakos ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Olympiakos, 29 gol atarken 15 gol yedi.