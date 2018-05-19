Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Medipol Başakşehir’e 3-2 mağlup oldu.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Ligin son haftasında 3 takımın şampiyonluk, bir takımın da Şampiyonlar Ligi mücadelesi verdiği haftada belki 3 takımın da 6. olmak hedefi vardı. Kazanmış olsaydık 6. olacaktık. Sezon başında üst sıralarda olma hedefini son haftaya kadar kovalamak önemliydi. İlk 5’te olmayı hedeflemiştik. İkinci yarıda 4 takımda sonra en fazla puan toplayan 5. takımız. Oyuncularım bugün puan almak için değil kazanmak için oynadı. Başakşehir maçın başında kurduğu baskıyla bizi birinci bölgede savunmaya zorladı. Hızlı çıkışlarda final vuruşlarını değerlendirsek daha farklı olabilirdi. İkinci yarı daha fazla öne çıkmak istedik. 3-2 olduktan sonra da rakip bunu korumaya, biz de çevirmeye çalıştık ama başaramadık. Başakşehir’i kutluyorum sezon başından beri verdikleri mücadele için. İlk 4 sıradaki takım şampiyon olmayı hak etti. Galatasaray’ı da kutlarım. Kasımpaşa’nın hedefi üst sıralar. Şimdi yarından itibaren gelecek sezonun planlaması başlayacak. Takımın yüzde 80’i seneye bizimle olacak. Daha güçlü hale geleceğiz. Gelecek yıl Avrupa kupaları hedef olacak” ifadelerini kullandı.