Pasaport, ehliyet ve kimlikte yeni dönem bugün başladı

Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek.

Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanıldığı 503 olan pasaport başvuru noktası da 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarıldı.

Yeni dönem başvurularda sabah saatlerinde yoğunluk gözlenmedi.

Başvuru için gelen vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını iletti.

Edirne Valisi Günay Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlemeyle vatandaşların, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabileceklerini, böylece vatandaş lehine bir zaman tasarrufu ve kolaylık sağlanacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde "Pasaport ve Sürücü Belgelerine İlişkin İş ve İşlemlerin Devir Töreni"nde yaptığı konuşmada, teknolojinin getirdiği kolaylıklar karşısında eskinin alışkanlıklarında ısrar etmenin, zaman, mekan ve mali açıdan israf olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmasına gerek kalmayacak. 2 Nisan'dan itibaren tüm bu işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerimize başvuru yapılacak" demişti.