Pasaport harç ücretlerine her yıl olduğu gibi bu yılda zam yapıldı. 2018 yılından itibaren pasaport almak isteyenler yüzde 14.47 oranı kadar daha fazla ödeme yapacak. defter ücreti hariç, pasaport harcı için ödenecek olan harç miktarları ve ne kadar süre ile geçerli oldukları süre şöyle:
PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?
YENİ PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen yeni pasaport harç bedelleri, zamlı hali ile 2018 Ocak ayı başından itibaren geçerli olmaya başlayacak. Çıkarılan son yasa ile birlikte 2017 yılının sonunda bütün pasaport işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Ancak 2018'e kadar işlemler yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilmeye devam edecek.
HARÇ ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILIR?
01.06.2010 tarihinden itibaren umuma mahsus, hususi ya da hizmet e-Pasaportu almak isteyen başvuru sahipleri; Pasaport defter bedellerini "pasaport defter bedeli" adı altında, Harç bedelleri ise "e-Pasaport harç bedeli" adı altında, Maliye Bakanlığı'na bağlı il/ilçenin defterdarlık/mal müdürlüklerine, veznelerine veya Maliye Bakanlığı ile sözleşmesi bulunan bankalara yatırılabilir.
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