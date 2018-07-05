Pasaport yabancı bir ülkeye iş, turistik, sağlık veya başka bir nedenden dolayı gitmek isteyen kimselerin kimliklerini ibraz etmelerini sağlayan, sahibinin kimlik bilgilerini içeren uluslararası bir kimlik belgesidir. Bilindiği üzere yurt dışına gitmek isteyen her birey bir pasaport sahibi olmak zorundadır. Peki pasaport nasıl alınır? Kimler pasaport alabilir? Pasaport alma işlemleri hakkında bütün detaylar haberimiz devamında.

PASAPORT RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Pasaport başvuru işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nden randevu alınarak yapılmaktadır. Pasaport başvurusunu öncelikle e-Pasaport sitesinden randevu alarak ilçe emniyet müdürlüklerinden yapabilirsin. Randevu almak için epasaport.egm.gov.tr adresine giriş yaparak, sitenin sağ üst köşesinde “Başvur” bölüme tıklayıp gerekli adımları izleyerek randevu oluşturabilirsiniz. Sistem üzerinden oluşturduğunuz randevuyu, gidemeyeceğiniz durumlarda iptal etmeniz de mümkün. Sistem tarafından 30 gün içinde 3 defa randevu iptal edebilme hakkı verilmiştir.

PASAPORT RANDEVU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...

PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER

C kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı (15 yaşından büyüklerde fotoğraf olması gerekmektedir)

2 adet Biyometrik Fotoğraf (5X6 cm)

Biyometrik fotoğraf cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır

Biyometrik fotoğraf çizgi (kalın ya da ince) ile çerçeve içine alınmamalıdır

Biyometrik fotoğraflarda yüz 32 ile 36 mm arasında olmalıdır

Fotoğrafların 5X6 cm ebatlarından küçük olması durumunda tarayıcıda taranamamaktadır

PASAPORT HARÇ BEDELLERİ

Her yıl düzenli olarak artan pasaport ücretlerinin 2018 yılı zam oranı belli oldu. Vatandaşlar, 2018 yılından itibaren pasaportlarını almak için yüzde 14,47 oranı kadar daha fazla ödeme yapacaklar. Bu nedenle de yurt dışına çıkacak ya da çıkması muhtemel kimselerin bu pasaportları alırken ödeyecekleri miktar da haliyle artacak.

Ödenecek olan harç miktarları ve ne kadar süre ile geçerli oldukları süre şöyle; 6 aylık; 137,50 TL, 1 senelik; 201,30 TL, 3 senelik; 465,50 TL, 4-10 senelik; 657,40 TL. Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen yeni pasaport harç bedelleri, zamlı hali ile 2018 Ocak ayı başından itibaren geçerli olmaya başlayacak.

PASAPORT HARÇ BEDELİ MAKBUZU

Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport Harç Bedeli, tüm Bankalara yatırılabilir. Dekonta “TAHSİL EDİLMİŞTİR” kaşesi basılıp yetkililer tarafından imzalanmasından sonra “MÜKELLEF” yazılı birinci nüshasının alınması gerekmektedir. Buna dair makbuz (Dekont) müracaat esnasında ibraz edilecektir. Yeni düzenlemelerle birlikte Umuma Mahsus Pasaportlar 10 yıla kadar tanzim edilebilmekte olup, 18 yaşından küçük olanlar için bu süre 5 yıl olarak uygulanmaktadır.

Daha önce alınmış bir pasaport var ise, müracaat esnasında bu pasaportun da getirilmesi gerekmektedir.

NOT: Diğer pasaport türlerine yapılan başvurularda istenen belgeler büyük oranda benzerlik göstermekle birlikte bazı farklılıklar mevcuttur.