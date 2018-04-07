Pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesinin ardından uygulamanın ilk 5 gününde pasaport için 31 bin 524, sürücü belgesi için 23 bin 730 olmak üzere 55 bin 254 başvuru yapıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, 2 Nisan'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi.
Yeni uygulamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken il ve ilçe nüfus müdürlüklerine ilk 5 günde umuma mahsus, hizmet ve hususi damgalı pasaportlar için 31 bin 524, sürücü belgesi için 23 bin 730 olmak üzere 55 bin 254 başvuru yapıldı.
Bu süre içinde nüfus müdürlüklerince 19 bin 88 pasaport ve 11 bin 508 sürücü belgesi verildi.
ELDEN DOSYA GÖTÜRMEYE SON
Ehliyet, pasaport ve yeni çipli kimlik kartlarının tek merkezden verildiği "3'ü bir yerde" uygulaması ile Bakanlık, vatandaşları belge yükü ve zaman kaybından kurtardı. Daha önce emniyetten ehliyet alımı için istenen kimlik belgesi, sürücü sertifikası, banka dekontu, adli sicil belgesi ve öğrenim belgesinin içinde bulunduğu elden dosya getirme işlemine son verildi.
İlgili kurumlarca elektronik sisteme aktarılan bilgi ve belgeler, entegre edilmiş yazılımla MERNİS sisteminden otomatik çekiliyor. Yeni uygulamayla nüfus müdürlükleri, her bir başvuru için 8 kurumdan toplam 92 konu başlığında sorgulamayı elektronik ortamda yapabiliyor.
Mayıs ayı sonu itibarıyla sağlık raporu da sistem üzerinden otomatik alınacak. Vatandaşların nüfus müdürlüklerine sadece bir biyometrik fotoğrafla gitmesi yeterli olacak.
Biyometrik fotoğrafın taranması, parmak izi ve imza işleminden sonra kurumlara entegre edilen MERNİS üzerinden belgelerin alınmasıyla işlem sona erecek.
BELGELER SİSTEMDEN ALINACAK
Yeni sistemle önceden emniyet müdürlüklerince yerine getirilen hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport verme yetkisi, nüfus müdürlüklerine geçti.
İl emniyet müdürlüklerince verilen hususi ve hizmet pasaportları, yeni dönemde il nüfus müdürlükleri tarafından, umuma mahsus pasaportlar da ilçe nüfus müdürlüklerince veriliyor.
Umuma mahsus pasaportlara ilişkin başvurularda daha önce biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, pasaport harç ve cüzdan bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu talep ediliyordu.
Yeni uygulamada, vatandaşlar bu belgeleri getirmeyecek. Sadece bir biyometrik fotoğraf, varsa eski pasaport, parmak izi ve imza, bașvuru için yeterli olacak. Diğer belgeler ilgili kurumların sisteminden otomatik alınacak.
İllerdeki hususi ve hizmet damgalı pasaport başvurularında ise kurumdan onaylanmış talep formu, biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı, öğrenime devam eden çocukları için öğrenci belgesi, 25 yașından büyük engelli çocukları için sağlık raporu ve varsa eski pasaport ile başvuru yapılabiliyordu.
Yeni dönemde, biyometrik fotoğraf, kurumdan onaylanmış talep forumu ve varsa eski pasaport, imza ve parmak izi verilmesiyle bașvurular sonra erecek.
Ayrıca, yeni dönemde bir kişinin sisteme 6 ay önceden kayıtlı biyometrik fotoğrafı varsa ehliyet ve pasaport için fotoğraf getirmesine gerek kalmayacak. Yeni çipli kimlik kartı için verilen parmak izi ve imza, pasaport ve sürücü belgesi için de geçerli olabilecek. Her işlem için ayrı ayrı parmak izi ve imza verilmeyecek.
GÜVENLİK TARAMASI ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI
Yeni sistemde pasaport başvurularında güvenlik taraması üst düzeye çıkarıldı. Hakkında arama-yakalama, yurt dışına çıkış yasağı ve OHAL kapsamında şerh kaydı bulunanların başvuruları otomatik olarak sonlandırılıyor.
Ayrıca, yeni sistemde memurlar, istedikleri kişiyi T.C. kimlik numarasından keyfi olarak sorgulayamıyor. Sorgulama ancak başvuru esnasında kişinin parmak izi alındıktan sonra yapılabiliyor.
SAATTE BİN 500 PASAPORT BASILACAK
Eski uygulamada emniyet, pasaportların basımında 20-25 mürekkep püskürtmeli yazıcıda, her bir uygulama için ayrı memur çalıştırıyordu.
Yeni sistemde pasaport basımı için 3 endüstriyel makine alındı. Her bir makine saatte 500 pasaport basabiliyor.
Ayrıca, pasaportlar başvuru sırasına göre otomatik basılıyor. Basımlar kendi içinde kalitelendiriliyor ve hatalı olanlar yeniden basılıyor.
Sürücü belgesi, pasaport ve çipli kimlik kartı ücretlerinin ödemesi 22 banka, vergi daireleri ve PTT șubelerinden yapılabiliyor.
İlerleyen günlerde vergi dairesine gitmeden sanal POS ile Gelir Idaresi Bașkanlığının internet sitesinden ödeme yapılabilecek.
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