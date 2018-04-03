Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin hizmetlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmesinin ardından ilk iş gününde sistemde arıza yaşandı. Bazı şehirlerde sistem kilitlenince pasaport ve sürücü belgesi işlemleri yapılamadı. Gazete Habertürk'ten Sevgi Çavuşoğlu ve Ronahi Dündar'ın haberine göre İstanbul’daki kimi müdürlüklerde hiç hizmet verilemezken, bazı yerlerde de kısmen işlemler gerçekleştirilebildi. Kuyruklara neden olan sistemdeki arıza, gün boyu sürdü.

Uygulamanın ilk gününde İstanbul Valisi Vasip Şahin de Başakşehir Kaymakamlık binası içinde bulunan Başakşehir Nüfus Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu. Şahin, “Burada amaç hem emniyetin iş yükünü azaltmak, kendi asli işine döndürmek. Parmak izinden diğer belgelere kadar bütün ortak veriler aynı anda kullanılmış olacak. Geçiş sürecinde emniyetten iki çalışan ilçe nüfus müdürlüklerinde görevlendirildi. Resmi, hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar ilden, diğer pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilecek” dedi. İlk gün yoğunluk yaşandığını söyleyen Şahin, “350 civarında personel takviyesi bakanlığımız tarafından yapıldı. Buna uygun altyapılar oluşturuldu. İlk günkü yoğunluk kısa sürede normale dönecektir” diye konuştu.

‘EKSİKLİKLER GİDERİLECEK’

Gaziantep’te ise Suriyelilerin de yoğun olarak kullandığı nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğa pasaport, kimlik ve sürücü belgesi işlemleri için gelenler de eklendi. Gaziantep’te işlemler için nüfus müdürlüğüne erken saatlerde giden vatandaşlar, kurum önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce sistemin açılarak sıranın kendisine gelmesini isteyen vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi.

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart da nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmaması için vatandaşları uyardı: “Devir işleminin gerçekleştiği andan itibaren ilk günlerde aksaklık yaşanacaktır. Gerekli altyapının, eksikliklerin, personel açığının giderilmesini bekliyoruz. Yeni bir uygulama olduğu için, personel ve fiziki altyapı eksikliği ve cihazlar nedeni ile büyük problemler yaşıyoruz. Entegrasyon sürecinin biraz zaman alacağını düşünüyoruz.”

RANDEVUYLA GİDİLİYOR

Vatandaşlar işlemlerini, ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi’nden veya “randevu.nvi.gov.tr” internet adresinden randevu aldıktan sonra nüfus müdürlüklerine giderek yaptırıyor. Kart ücretleri ile harç ve defter bedellerini banka şubelerine yatıran vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdikleri fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli kabul ediliyor. Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanılıyor. Yapılan yeni düzenlemeyle 503 olan pasaport başvuru noktası 761’e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680’e çıkarıldı.