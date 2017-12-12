Pasaport süreleri dolan vatandaşlar pasaport yenileme işlemi yapıyor. Yeni yıl öncesi pasaport harçlarına gelen yüzde 14,47'lik zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar pasaport yenileme işlemini hızlandırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yönelik pasaport yenileme işlemlerinde önemli hizmet sunuyor. Vatandalar internet üzerindeki Emniyet Genel Müdürlüğü’nün e-pasaport hizmetleri ile pasaport yenileme işlemlerinde önemli kolaylıklardan yararlanabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü pasaport yenileme işlemlerinde internet fırsatlarından yararlanılabiliyor. İşte pasaport yenilemek için gerekli olan işlemler şöyle:

PASAPORT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Vatandaşların pasaport yenileme işlemleri artık yeni pasaport başvurusu şeklinde gerçekleştiriliyor. Çünkü günümüz modern yüzyıl Türkiye’sinde geçilen ve aktif şekilde kullanılmaya başlanan e-pasaport ürünlerinde pasaport yenileme işlemleri bulunmuyor. Çünkü yeni nesil teknolojiye sahip olan e-pasaportlarda pasaport geçerlilik süresinin sona ermesi ile birlikte vatandaşların pasaport yenileme işlemleri yerine doğrudan yeni bir e-pasaport başvuru gerçekleştirmesi gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortam üzerinde hizmete açılmış olan e-pasaport online randevu sistemi üzerinden vatandaşlar e-pasaport başvurularını sadece dakikalar içerisinde gerçekleştirerek, pasaport yenileme veya yeni adı ile yeni pasaport başvurularını çok daha hızlı ve çok daha kolay bir şekilde modern işlem kanalları aracılığı ile gerçekleştirebilme şansına sahip olabiliyor.

Daha önceleri vatandaşların pasaport yenileme işlemleri için, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapacakları yenileme başvuruları sırasında pasaport başvuru formu, yenileme için pasaport, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 2 adet biyometrik fotoğraf ve parmak izi talep ediliyordu.

2018 PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ

Vergi, harçlar ve cezalar 2018'de yüzde 14,47 artacak. Buna göre pasaport harç ücretleri de aşağıdaki gibi olacak.

1 YILLIK PASAPORT HARCI

1 yıllık pasaport harcı 24,5 lira artışla 193,5 lira olacak.

3 YILDAN FAZLA PASAPORT HARCI

3 yıldan fazla süreli pasaport harcı 633,4 lira olacak.

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