Hristiyanlıkta büyük önemi olan ve kutsal kabul edilen Paskalya Bayramı, Hristiyan alemi tarafından araştırılıyor. Her yıl farklı tarihlerde gerçekleşen Paskalya Bayramı'nda çeşitli etkinlikler ve kutlamalar yapılmaktadır. Peki Paskalya Bayramı ne zaman? Paskalya Bayramı nasıl kutlanılır?

PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN?

Hristiyanlık dini mensubu vatandaşların kutsal olarak kutladığı bir bayram olan Paskalya Bayramı'nda Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten üç gün sonraki dirilişi kutlanmaktadır.

Ancak, Paskalya Bayramı'nın kutlandığı sabit bir gün yoktur. Paskalya Bayramı, her yılın Mart ayı sonunda ve Nisan ayı başında kutlanmaktadır. Öte yandan kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya'nın diğer isimleri kıyam yortusu ve diriliş günüdür.

Batıdaki Katolikler, 2018 Paskalya Bayramı'nı 1 Nisan 2018 tarihinde, doğudaki Ortodokslar ise 8 Nisan 2018 tarihinde kutlayacaklar. Geçtiğimiz yıl Katolikler ve Ortodokslar, Paskalya Bayramı'nı 16 Nisan 2017 tarihinde kutlamışlardı.

PASKALYA BAYRAMI NASIL KUTLANMAKTADIR?

Kiliselerde düzenlenen Paskalya ayinleri haricinde kutlanan ülkeye göre çeşitli kutlama türleri bulunmaktadır. Paskalya Bayramı'nda en yaygın olan kutlama biçimi, vatandaşların birbirine çikolatadan yaıplmış Paskalya tavşanı veya Paskalya yumurtası hediye etmesidir.

Hristiyan vatandaşların kutsal saydığı Paskalya Bayramı'nda vatandaşlar evlerinde özel çörekler yapar, haşladıkları yumurtaları rengarenk boyar, mumlar yakılır ve dualar okunmaktadır.

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