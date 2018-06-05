AA'da yer alan habere göre Kazancı yaptığı açıklamada, Passolig'in dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem olduğuna dikkati çekerek, "Passolig için dünyadan talepler gelmeye başladı. Passolig sistemi dünya tarafından çok yakında takip ediliyor. Passolig benzeri sistemi yurt dışına ihraç etme imkanımız var." dedi.

İtalya Futbol Federasyonundan yetkililerin Türkiye'ye gelerek sistemi incelediğini vurgulayan Kazancı, "Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile görüşmeler yaptık. Bu ve bunun gibi ülkelerle görüştük. Uygun gördükleri sistemi rahat bir şekilde alabilirler." diye konuştu.

Statlarda yaşanan sorunlar konusunda Belçika örneğini veren Kazancı, "Yakın zamanda Belçika'da oynanan bir müsabakada, sadece stada girecek kişilerin kim olduğu tespit edilemediği için maçın iptal edildiğini biliyoruz. Türkiye'de böyle sorun yok. 40 bin kişi stattaysa kim oldukları belli. Özellikle güvenlik ve pazarlama yönüyle bu işin yaygınlaşacağı net." değerlendirmesinde bulundu.

Kanun gereği Passolig'in sadece futbolda ve iki üst ligde uygulandığına dikkati çeken Kazancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alt liglerden de Passolig uygulaması için bazı talepler geliyor. Stada girenlerin kim olduğunu tespit etmek isteyen kulüpler söz konusu. Görüşmeler devam ediyor, uygulamayı yakın zamanda başka kulüplerde de görebiliriz. Hatta başka branşlarda da görebiliriz. Beşiktaş başkanı Fikret Orman'ın da beyanatları oldu. Akatlarda altyapısı yapıldı. Basketbolda yakın zamanda sistemi görmek mümkün."

Passolig uygulamasının diğer branşlara da olumlu yansıyacağını kaydeden Kazancı, "Şiddet uygulayan taraftarların bir kısmının basketbola kaymasından dolayı kulüp yöneticilerinin kaygısı var. Yaptıkları yanlarına kar kalmadığı için biraz daha farklı branşlara bu kişiler geçmeye başladı. Oradaki seyirci profili eskiden farklıydı. Uygulamayla kadın taraftarların artabileceği kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"PASSOLİG OLUMLU NOKTADA"

Kazancı, kart sayısının ve seyirci ortalamasının her sezon arttığına dikkati çekerek, "Kart sayısı anlamında olumlu noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz. 3,8 milyon kart satıldı, ilk sene teknik sorunlar söz konusuydu, seyirci sayısı azaldı ve eleştiriler vardı. Passolig öncesinde maç başı ortalama 10 bin 500 civarındaydı. Passolig'in ilk uygulandığı sezon 6 bin 500'e düştü. Sonra 8 bin 500, 9 bin ve şimdi 13 bin sınırına geldik." diye konuştu.

Sistemin uygulanmaya başlandığı dönemde taraftarların fişlenme konusunda tereddüt yaşadığını hatırlatan Kazancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Passolig olumlu noktada. Tamamen şiddeti yapanların tespitiyle alakalı kullanıldığı net şekilde belli. Son olarak Fenerbahçe-Beşiktaş maçında sahaya yabancı madde atıldı. 25 kişi gözaltına alındı. Bu tamamen Passolig sayesinde oldu. Statların da teknik altyapısı çok güçlü, olaya karışanlar tek tek tespit edildi. Hepsiyle ilgili dava açıldı. Passolig olmasaydı, bu mümkün olmazdı."

Passolig uygulamasıyla seyircisiz maçların da tarihe karıştığını kaydeden Kazancı, "Bütün statlardaki altyapının kullanımı sayesinde kim şiddete karışıyorsa, kim küfrediyorsa bunların tespiti mümkün. Şahsa ceza olduğunda eminimki sistemle ilgili son eleştiri de tarihe karışacak." ifadelerini kullandı.

KADIN VE ÇOCUK TARAFTAR SAYISINDA ARTIŞ

Kazancı, Passolig uygulamasıyla kadın ve çocuk taraftarların sayısında da önemli artış olduğunu dile getirdi.

Passolig uygulamasıyla statların daha da güvenli olduğunu vurgulayan Kazancı, şunları söyledi:

"Kadın ve çocuk taraftar sayısında müthiş artış var. İnsanlar, güvenli ve konforlu ortam bulamazlarsa eşlerini ve çocuklarını statlara götürmezler. Stat ortamının çok daha güvenli olduğu bir gerçek. Statlara yapılan yatırımları da göz ardı edemeyiz. Eskiden yerimize oturamazdık, koltuklar temiz olmazdı. Artık her şehirde modern statlar var. Passolig'in getirdiği güvenli ortamı da eklersek kadın ve çocuk seyirci sayısı çok arttı. Kadın seyirci sayısı yaklaşık yüzde 9,5 seviyesine geldi. 18 yaş altı çocukları da koyduğumuzda sayı yüzde 15 ila 20 bandına oturmuş durumda. Maçları seyrederken profil farkını görebiliriz."

KART SAYISINDA GALATASARAY LİDER!

Kazancı, Passolig kart sayısında 3,8 milyona geldiklerini ve bu konuda şu anda Galatasaray'ın lider olduğunu vurguladı.

Sarı-kırmızılı takımın kart sayısı bakımından 700 bini geçtiğini belirterek, " Fenerbahçe ve Beşiktaş da 700 bin bandına çok yaklaşmış durumda. Bu üç takımı topladığımızda 3,8 milyon kartın 2,1 milyonunu, yani yarısından fazlasını sattığını görüyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 50'şer bin, Beşiktaş'ın da stat kapasitesinin 40 bin civarında olduğunu düşündüğümüzde, defalarca statlarını dolduracak kart sahibi var." diye konuştu.

Seyirci sayısının artışında sportif başarının yanı sıra başka faktörlerin de olduğunu kaydeden Kazancı, "Beşiktaş, Vodafone Park'tan önce farklı şehirlerde oynuyordu. Stadı açıldığı günden beri kapalı gişe oynuyor. Yeni stat ve konfor çok önemli. Spor kültürümüzde başarı olduğunda maça gitme var ama bunun ciddi şekilde değiştiğini görüyorum. Sivasspor, Kayserispor şampiyon olmadı ama tepeye doğru oynadılar. Seyirci sayılarında da müthiş artış var. Malatya, seyirci patlaması yaptı." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun yanı sıra uzun vadeli Passolig kart sayısında artış olacağını anlatan Kazancı, "Her sezon bir milyon civarında kart satılıyor. 2024'e kadar devam edecek sistemden bahsediyoruz. Bu iş en az 7 milyon seviyesine gelir. Daha da artar gözüküyor." diye konuştu.

"FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇININ CİDDİ SONUÇLARI OLACAK"

Passolig uygulamasıyla cezaların yüzde 50'nin altına düştüğünü anlatan Kazancı, "İnsanlar net şekilde yaptıklarının tespit edildiğini ve ciddi cezalarla karşılaştıklarını biliyor. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ciddi sonuçları olacak. En az 25 kişinin tespit edilmesi ve ciddi cezalarla karşılaşmasının örnek olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"150 MİLYON DOLAR GELİR SEVİYESİNDEN BAHSEDİYORUZ"

Ceyhun Kazancı, Passolig uygulamasıyla kulüplere ciddi gelir sağladıklarını söyledi.

"150 milyon dolar gelir seviyesinden bahsediyoruz" diyen Kazancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4 yılda hem kart ücreti hem her yıl uzatma tutarı ödeniyor. Bu tutarın yüzde 47'si kulüplere gidiyor. Sponsorluk anlaşmalarına baktığımızda en büyük ya birinci ya da ikinci gelir kaleminin Passolig olduğunu görüyoruz. Alışverişte de kulüpler para kazanıyor. Şu ana kadar kulüplerin, 150 milyon dolar seviyesinde gelir elde ettiğini söyleyebilirim."

Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda kullanılmaya başlanan Passo Mobil uygulamasını seyircinin yüzde 15'nin kullandığına dikkati çeken Kazancı, "Yeni sezonda bu uygulamanın yüzde 25'leri geçeceğini düşünüyorum. İki sene önce 100 biletin 30'u stat gişelerinde satılırdı. Şimdi yüzde 6'lara kadar düştü. Geçen sezon 1,4 milyon bilet satıldı ve bunların sadece 84 bini gişelerden temin edildi." diye konuştu.

Passo Mobil ile kulüplerle bağı güçlendirmek istediklerini belirten Kazancı, "Türk futbolunun gelişimi için çalışmalar yapıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.