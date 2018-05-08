Çikolata kreması, pratik tarifi ve her evde bulunan kolay malzeme listesi ile pasta yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Hazır yiyeceklere güvenemiyor olabilirsiniz. İşte hem kendinizin hem de çocuğunuz güvenle yiyebileceği pasta tarifimiz.

ÇİKOLATALI PASTA TARİFİ

Malzemeler:

4 yumurta

2 çay bardağı şeker

2 çay bardağı un

Yarım çay bardağı su

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Keki ıslatmak için;

Kakao, şeker ve süt karışımı

Kreması için;

100 gram bitter çikolata

1 tatlı kaşığı tereyağ

2 bardak süt

1 çay bardağı un

Yarım su bardağı şeker

Yarım çay bardağı kakao

Damla çikolata

Antep fıstığı

Üzeri için;

40 gram beyaz çikolata

40 gram bitter çikolata

4 kaşık kakao

Nasıl yapılır?

Pasta yapımına pastanın keki yani pandispanya ile başlayacağız. Derin bir kapta yumurtanın sarısını ve şekeri çırpın. Yumurtanın beyazını ayrı bir kapta beyaz bir köpük halini alana kadar yüksek devirde blendır ile çırpın. Yumurta sarısı ve şekere, un, su, kabartma tozu ile vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin. En son spatula yardımı ile yumurtanın beyazını da ekleyin. Yavaşça bir iki defa karıştırın ve yağladığınız pasta kalıbına dökün, 200 derecelik fırında içi pişene dek pişirin.

Pandispanya pişerken bitter çikolatayı cam bir kaba kırın. Kabı sıcak suya oturtun. Eriyen çikolataya tereyağını ekleyin. Ardından sırayla oda sıcaklığında beklemiş süt, şeker, kakao ve unu ekleyin. İyice çırpın, yoğun bir kıvam elde edeceksiniz. Çikolata sosunuz biraz soğuduktan sonra damla çikolata ile fıstıkları da ekleyin.

Pişen ve biraz soğuyup dinlenen pandisyanya kekini tam ortadan yatay olarak kesin. İp de kullanabilirsiniz. Alt katmanı kakao, süt ve şeker karışımı ile ıslatın. Ardından krema ile doldurun. Dilerseniz üzerine biraz daha damla çikolata ve fıstık ekleyebilirsiniz. İkinci katı da ekleyip yine krema ile doldurun. Pastanın yanlarını üzerini düz şekilde krema ile doldurun. Bıçak yardımı ile düzleştirme yapabilirsiniz. En son erittiğiniz bitter çikolatayı üzerine düz şekilde yayın. Pastanızı yaklaşık 1 saat dolapta bekletip, üzerine süzgeç yardımı ile kakao dökün. Son olarak beyaz çikolata rendeleyin. Pastanız en az 2 saat daha buzdolabında kalmalı. Dinlenen pastanızı dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER