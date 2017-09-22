Pastacı kreması malzemeler

500 ml. süt

100 gr. şeker

40 gr. tereyağı

3 adet yumurta sarısı

40 gram un

30 gram nişasta

1 paket vanilya

Pastacı kreması nasıl yapılır?

Yumurta sarıları ve şekeri mikser yardımı çırpın. Vanilyayı sütün içine ilave edin. Yumurta ve şekerin üzerine un ve nişastayı ilave edin. Daha sonra sütü kaynamaya başlayıncaya kadar ısıtın. Bu aşamada bir kepçe sütü unlu, yumurtalı karışıma ilave ederek ısılarını eşitleyin. Bir kepçe daha ilave ederek karışımı sulandırın.

Sütlü karışımın üzerine karıştırarak yumurtalı karışımı dökün. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar çırpmaya devam edin. Ocaktan alın ve tereyağı ekleyip tereyağını pastacı kremasının içinde eritin. Soğuduktan sonra dolapta dinlendirin. Pastacı kremasını hazırlamak işte bu kadar kolay... Afiyet olsun...

pastacı kreması

pastacı kreması nasıl yapılır