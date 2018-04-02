Pastore'den transfer açıklaması! Yoluna Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda devam eden, iki kulvarda da kupa hedefleyen Beşiktaş'ın gündeminde yer alan PSGli Javier Pastore, transfer ve geleceğiyle ilgili konuştu.

Fransa Lig Kupası finalinde Monaco'yu 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yapan Arjantinli, “Şu an transferi konuşmanın sırası değil fakat başka takıma gitmem elbette mümkün. 1 yıllık kontratım kaldı ve kulübümle konuşacağım. Sezon sonunda ne olacağını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Pastore’yle Beşiktaş’a ek olarak İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A’dan da taliplerin olduğu kaydedildi.

PSG İLE 15 KUPA KAZANDI

PSG formasını 7 sezondur terleten tecrübeli orta saha oyuncusu, 260 karşılaşmada forma giyip 45 gollük performans sergiledi. Yıldız isim, bu süreçte Paris ekibiyle 4 kez Fransa Ligue 1, 4 kez Fransa Lig Kupası, 4 kez Fransa Süper Kupası ve 3 kez de Fransa Kupası kazanma başarısı gösterdi.