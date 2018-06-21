Sektör temsilcileri, düşük rekolte nedeniyle artan fiyatların temmuz ayı ortasında ülke genelinde hasadın başlamasıyla normalleşeceğini belirtiyor.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahar aylarında bazı yörelerde patates hasadı yapıldığını, rekoltenin düşük olması nedeniyle ürünün kilogramının tarladan 2,5-3 lira arasında satıldığını, fiyat artışının kısa süreli olduğunu kaydetti.



Patateste "erken sezon" olarak adlandırılan nisan ayı sonu itibarıyla hasadın başladığını ifade eden Çelikbaş, iklim koşullarından olumsuz etkilenen üründe verim düşüklüğü yaşandığını dile getirdi.



Salih Çelikbaş, "Verimin düşük olmasından dolayı fiyatlarda hızlı bir yükseliş söz konusu ancak önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde çeşitli yörelerde yeni hasat başlayacak. Arz-talep dengesizliği nedeniyle yükselen fiyatlar 2 haftaya kadar düşecektir." dedi.



Bölgedeki kayadan oyma doğal depo işletmecilerinden Ali Köybaşı ise tarla çıkış fiyatının yüksek göründüğünü ancak verimin düşük olması nedeniyle çiftçinin maliyetini ancak karşılayabildiğini dile getirdi.

Bu dönemde toplanan patatesin raf ömrünün de kısa olduğunu kaydeden Köybaşı, ürünün bölgedeki depolara kaldırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.



Ali Köybaşı, "Bu dönemde hasat edilen patates uzun ömürlü ve dayanıklı değildir. Uzun süre depolar da tutulması mümkün değil. Yaz döneminde tüketici de bilir ki patatesin bir hafta kadar bir ömrü olur. Kışın çuvalla alan üretici yazın birkaç kilo alıyor, çünkü raf ömrü bu dönem azdır." şeklinde konuştu.



Köybaşı, şöyle devam etti:



"Patates fiyatlarındaki yükselişe, Adana başta olmak üzere diğer yörelerde patates verimindeki düşüklük neden oldu. Ancak temmuz ayının ilk haftası itibarıyla diğer yörelerde 'orta erkenci' dediğimiz üretim bölgelerinde hasat alınmaya başlanacak. Rekoltenin de o bölgelerde yüksek olduğunu biliyoruz, fiyatlar bu tarihte tekrar normalleşecektir. Hem üretici, hem tüketici memnun olacaktır. Şu anda çiftçi tarladan maliyetini ancak karşılayabiliyor, zira verim düşük."

Depo işletmecilerinden Haydar Öztekin de depolarında hummalı bir çalışmanın sürdüğünü, geçen yıldan kalan ve çürüyen patateslerin temizlendiğini, yeni sezon ürün için yer açma çalışmalarının yapıldığını söyledi.



Erken hasat döneminde verimin düşük olduğunu aktaran Öztekin, ihracat için elverişli olan dayanıklı patatesin temmuz ayı sonlarına doğru depoya girmeye başlayacağını belirtti.